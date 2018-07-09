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СМИ: Total готовится к продаже активов в Северном море на сумму в $1,5 млрд
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СМИ: Total готовится к продаже активов в Северном море на сумму в $1,5 млрд 

Прайм 1 час назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Французская нефтяная компания Total планирует продать долю в газовом месторождении Laggan Tormore и другие нефтегазовые активы в британской части Северного моря на общую сумму в 1,5 миллиарда долларов, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Французская Total намерена продать треть своей доли в газовом месторождении Laggan Tormore, а также другие нефтегазовые активы на британской части Северного моря, что в сумме может стоить 1,5 миллиарда долларов", — приводит агентство информацию четырех источников в банковской и промышленной сфере.
Будут проданы и доли в менее крупных месторождениях, которые французская компания приобрела после покупки нефтегазового подразделения датской A. P. Moller-Maersk A/S. Среди этих месторождений — Golden Eagle, где Total принадлежит 32%, Dumbarton (Total владеет долей в 30%), Bruce (43%) и Keith (25%).
В августе 2017 года Total объявила о покупке нефтегазового подразделения у датской A. P. Moller-Maersk A/S — Maersk Oil & Gas A/S (Maersk Oil), сумма сделки составила 7,45 миллиарда долларов. В результате сделки Moller-Maersk получила 97,5 миллиона новых акций Total, общей стоимостью в 4,95 миллиарда долларов, что в сумме составило 3,75% увеличенного уставного капитала французской компании. Кроме того, Total приняла на себя долговые обязательства Maersk Oil в размере 2,5 миллиарда долларов. Сделка была закрыта в начале марта текущего года.
Французская Total — одна из крупнейших нефтегазовых компаний Европы. Является акционером российского независимого производителя газа "Новатэк" с долей 18,9%, а также владеет 20%-ной долей в проекте «Ямал СПГ», где основным акционером является «Новатэк».
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