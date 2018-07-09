Ещё
Доход от Pokemon Go приближается к двум миллиардам долларов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Доход от Pokemon Go приближается к двум миллиардам долларов 

GameGuru 1 час назад
Фото: GameGuru
Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала прибыль, которую принесла создателям Pokemon Go. Цифры оказались впечатляющие — с момента выхода доход игры составил 1.8 миллиарда долларов.
Последнее крупное исследование успешности Pokemon Go проходило в январе 2017 года. Тогда ее прибыль составлял один миллиард долларов. За полтора года игроки «скинулись» еще на 800 миллионов и активно приближают игру к отметке в два миллиарда. Ежедневно игроки тратят на покемонов почти 2 миллиона долларов.
Большинство денег идет из США (607 миллионов долларов) и Японии (500 миллионов). Владельцы Android, может быть и сэкономили на своих «сяеми», зато активно тратят реальные деньги на Pokemon Go. 58% прибыли поступило с Android и 42% с iOS. Игра продолжает оставаться в топ 10 самых прибыльных игр обеих платформ.
GameGuru: последние новости
GameGuru раздает промокоды для Total War: Arena В сеть утекли данные о числе игроков в сервисе Steam Google был под угрозой блокировки в России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза222
В России отреагировали на уход Джонсона95
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев243
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»70
Борис Джонсон ушел в отставку201
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение