Доход от Pokemon Go приближается к двум миллиардам долларов

Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала прибыль, которую принесла создателям Pokemon Go. Цифры оказались впечатляющие — с момента выхода доход игры составил 1.8 миллиарда долларов.

Последнее крупное исследование успешности Pokemon Go проходило в январе 2017 года. Тогда ее прибыль составлял один миллиард долларов. За полтора года игроки «скинулись» еще на 800 миллионов и активно приближают игру к отметке в два миллиарда. Ежедневно игроки тратят на покемонов почти 2 миллиона долларов.