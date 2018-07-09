Доход от Pokemon Go приближается к двум миллиардам долларов 

Аналитическая компания Sensor Tower подсчитала прибыль, которую принесла создателям Pokemon Go. Цифры оказались впечатляющие — с момента выхода доход игры составил 1.8 миллиарда долларов.
Последнее крупное исследование успешности Pokemon Go проходило в январе 2017 года. Тогда ее прибыль составлял один миллиард долларов. За полтора года игроки «скинулись» еще на 800 миллионов и активно приближают игру к отметке в два миллиарда. Ежедневно игроки тратят на покемонов почти 2 миллиона долларов.
Большинство денег идет из США (607 миллионов долларов) и Японии (500 миллионов). Владельцы Android, может быть и сэкономили на своих «сяеми», зато активно тратят реальные деньги на Pokemon Go. 58% прибыли поступило с Android и 42% с iOS. Игра продолжает оставаться в топ 10 самых прибыльных игр обеих платформ.