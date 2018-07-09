«Тинькофф Ипотека» расширила партнерскую сеть

Тинькофф Банк и группа компаний «Доминанта» договорились о сотрудничестве, в рамках которого партнерам группы станут доступны услуги онлайн-сервиса «Тинькофф Ипотека». О расширении партнерской сети сообщили в банке, пояснив, что партнеры ГК «Доминанта», среди которых более 2,4 тыс. агентств недвижимости, предоставят своим клиентам возможность оформить ипотечный кредит через «Тинькофф Ипотеку», а также получат комиссионное вознаграждение за каждую сделку.

В рамках сотрудничества стороны планируют проводить около 300 ипотечных сделок ежемесячно.

По состоянию на 30 июня 2018 года в «Тинькофф Ипотеке» зарегистрировано более 25 тыс. агентов недвижимости и девелоперов. Согласно прогнозам, к концу 2018 года через «Тинькофф Ипотеку» будет выдано ипотечных кредитов на сумму 30 млрд рублей, что в три раза больше, чем в 2017 году.

Как напоминают в банке, «Тинькофф Ипотека» представляют собой онлайн-платформу, с помощью которой пользователи могут удаленно получить одобрение по ипотечному кредиту в банке из числа партнеров платформы. В частности, всю необходимую документацию для выдачи ипотеки можно оформить онлайн. «Тинькофф Ипотека» также предоставляет клиентам услуги персонального менеджера. Прийти в банк-партнер понадобится только на саму сделку.

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