Все заговорили о Цукерберге и его состоянии

Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.

Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.

При подготовке рейтинга было проанализировано 3 843 527 публикаций СМИ за период со 2 июля по 8 июля 2018 года.

Компании недели

Лидером по МедиаИндексу стал Сбербанк России . СМИ освещали Международный конгресс Сбербанка РФ по кибербезопасности. В рамках форума представители компании отметили, что в 2017 году потери экономики от киберпреступности составили 600-650 млрд рублей.

Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании «Росатом» . Госкорпорация планирует расширить международный портфель заказов новыми соглашениями на строительство атомных электростанций.

Топ-10 компаний недели:

№ Перемещение Компания МедиаИндекс

Сбербанк

23 658,9 «Росатом»

16 910,8 «Ростелеком»

14 533,6 Бизнесмены недели

Самое заметное перемещение в рейтинге у Марка Цукерберга . Основатель Facebook занял третье место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg

Топ-10 бизнесменов недели:

№ Перемещение Персона МедиаИндекс

20 571,5 Марк Цукерберг Facebook

3 376,7 Алексей Лихачев «Росатом»

3 009