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Все заговорили о Цукерберге и его состоянии 

BFM.RU 1 час назад
Фото: BFM.RU
Компания «Медиалогия» специально для BFM.ru составила рейтинги компаний и бизнесменов недели.
Рейтинги подготовлены на основе МедиаИндекса — показателя Медиалогии, который отражает качество присутствия компаний и персон в информационном поле. Чем больше значение МедиаИндекса, тем более ярко и позитивно присутствие компании или персоны в СМИ, тем позитивнее ее имидж, создаваемый СМИ.
При подготовке рейтинга было проанализировано 3 843 527 публикаций СМИ за период со 2 июля по 8 июля 2018 года.
Компании недели
Лидером по МедиаИндексу стал Сбербанк России. СМИ освещали Международный конгресс Сбербанка РФ по кибербезопасности. В рамках форума представители компании отметили, что в 2017 году потери экономики от киберпреступности составили 600-650 млрд рублей.
Самое заметное перемещение в медиарейтинге у компании «Росатом». Госкорпорация планирует расширить международный портфель заказов новыми соглашениями на строительство атомных электростанций.
В «пионеры» атомной энергетики готовы взять Саудовскую Аравию. Об этом рассказал глава госкорпорации Алексей Лихачев премьер-министру Дмитрию Медведеву.
Топ-10 компаний недели:
№ Перемещение Компания МедиаИндекс
Сбербанк
65 840,6  «Яндекс»
57 718,3  32 738,3  28 377,3  «Почта России»
25 000,6  Google
23 658,9  «Росатом»
16 910,8  «Ростелеком»
15 105,2  «Ростех»
14 577,4  «Роснефть»
14 533,6  Бизнесмены недели
Лидером по МедиаИндексу стал Илон Маск. Предприниматель, возглавляющий компании SpaceX и Tesla, предложил вариант спасения заблокированных в пещере в Таиланде подростков с помощью воздушного туннеля.
Самое заметное перемещение в рейтинге у Марка Цукерберга. Основатель Facebook занял третье место в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg.
Топ-10 бизнесменов недели:
№ Перемещение Персона МедиаИндекс
Илон Маск «АвтоВАЗ»
25 269,1  Герман Греф Сбербанк
20 571,5  Марк Цукерберг Facebook
5 314  Алексей Миллер «Газпром»
5 031,8  Дмитрий Рогозин «Роскомос»
4 104,1  Роман Абрамович предприниматель
3 996,1  Игорь Сечин «Роснефть»
3 630  Андрей Костин ВТБ
3 376,7  Алексей Лихачев «Росатом»
3 358  Билл Гейтс Microsoft
3 009
BFM.RU: последние новости
Цукерберг обошел Уоррена Баффетта Коллапс на рынке туризма: у «Натали Турс» массово аннулируют заявки, DSBW-Tours приостановил деятельность Bloomberg: цены на нефть могут превысить $150 за баррель
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