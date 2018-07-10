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Renault предложила Минпромторгу разрешить подписание СПИК с группой инвесторов
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Renault предложила Минпромторгу разрешить подписание СПИК с группой инвесторов 

Rambler News Service 38 минут назад
Группа Renault, которая выпускает автомобили на своем заводе в Москве, а также производит часть продукции на мощностях «АвтоВАЗа» в Тольятти, предложила Минпромторгу разрешить заключать специальные инвестиционные контракты с группой инвесторов.
«Действующая редакция не позволяет подписывать СПИК группе инвесторов. Если такие изменения будут внесены, то будет крупнейший СПИК в российском автомобильной промышленности по локализации компонентов», — сказал глава Renault в России Андрей Панков в ходе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, которое проходит в рамках форума «Иннопром» в Екатеринбурге.
Глава Минпромторга Денис Мантуров после предложения Панкова сказал, что соответствующие изменения будут внесены.
Панков также напомнил, что компания Renault расширяет производство на заводе в Москве и набирает новую смену.
«Мы только расширяемся. Мы набираем новую смену на московском заводе», — сказал топ-менеджер Renault.
Ранее сообщалось, что завод готовит к выпуску новую модель кроссовера под маркой Renault. Серийное производство новой модели может стартовать в конце 2018 года, а продажи — в начале 2019 года.
Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента.
Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Специальный инвестиционный контракт — это соглашение между инвестором и Российский Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или ее субъекта (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки).
Срок действия СПИК равен сроку выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 10 лет.
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