Renault предложила Минпромторгу разрешить подписание СПИК с группой инвесторов

Группа Renault, которая выпускает автомобили на своем заводе в Москве , а также производит часть продукции на мощностях «АвтоВАЗа» Тольятти , предложила Минпромторгу разрешить заключать специальные инвестиционные контракты с группой инвесторов.

«Действующая редакция не позволяет подписывать СПИК группе инвесторов. Если такие изменения будут внесены, то будет крупнейший СПИК в российском автомобильной промышленности по локализации компонентов», — сказал глава Renault в России Андрей Панков в ходе стратегического совета по инвестициям в новые индустрии, которое проходит в рамках форума «Иннопром» в Екатеринбурге

Глава Минпромторга Денис Мантуров после предложения Панкова сказал, что соответствующие изменения будут внесены.

Панков также напомнил, что компания Renault расширяет производство на заводе в Москве и набирает новую смену.

«Мы только расширяемся. Мы набираем новую смену на московском заводе», — сказал топ-менеджер Renault.

Ранее сообщалось, что завод готовит к выпуску новую модель кроссовера под маркой Renault. Серийное производство новой модели может стартовать в конце 2018 года, а продажи — в начале 2019 года.

Московский завод Renault был выбран первой индустриальной площадкой для производства нового глобального кроссовера C-сегмента.

Механизм специнвестконтрактов действует в России с 2015 года. Специальный инвестиционный контракт — это соглашение между инвестором и Российский Федерацией (или ее субъектом), в котором фиксируются обязательства инвестора (освоить производство промышленной продукции в предусмотренный срок) и РФ или ее субъекта (гарантировать стабильность налоговых и регуляторных условий и предоставить меры стимулирования и поддержки).

Срок действия СПИК равен сроку выхода проекта на операционную прибыль плюс 5 лет, но не более 10 лет.