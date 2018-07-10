Ещё
ВТБ заключил договор на ведение реестра акционеров с ПАО «Ростелеком»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

ВТБ заключил договор на ведение реестра акционеров с ПАО «Ростелеком» 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Константин Петров, генеральный директор АО ВТБ Регистратор, отметил: «Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений — компанией „Ростелекома“. ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить „Ростелекому“ сервис высочайшего качества».
Для справки:
ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
АиФ Казань: последние новости
ВТБ запустил промо-вклад «Максимальный» Татфондбанк отсудил у Госжилфонда 12 участков в Казани В 2018 году за неуплату парковки казанцев оштрафовали на 21,6 млн рублей
Комментарии  Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам готовят новый налог221
Россия установила космический рекорд227
Российского «Охотника» назвали выдумкой66
Тест: Знаете военную технику СССР?
Украина предложила России ядерную сделку42
Видео
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире
00:30
Часть Бурятии завалило снегом
Общество Погода
04:23
Последний шанс для бизнеса: как избежать повышения НДС
Экономика Статьи
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
01:52
Скрипаль решила пойти в политику
Политика
12:08
США ведут мир к энергетическому кризису
Экономика Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение