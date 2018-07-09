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ВТБ Регистратор заключил с «Ростелеком» договор на ведение реестра акционеров
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ВТБ Регистратор заключил с «Ростелеком» договор на ведение реестра акционеров 

Деловая газета. Юг 1 час назад
Фото: Деловая газета.Юг
ВТБ Регистратор заключил договор об оказании услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг ПАО «Ростелеком».
«Мы рады началу сотрудничества с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений — компанией «Ростелекома». ВТБ Регистратор имеет большой опыт ведения реестров акционеров крупнейших компаний, и мы уверены, что сможем предоставить «Ростелекому» сервис высочайшего качества», — прокомментировал генеральный директор АО ВТБ Регистратор Константин Петров.
ПАО «Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней. Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.
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