В январе-мае текущего года в Китае зарегистрировано снижение премиального дохода

Пекин, 9 июля / Синьхуа / — В январе-мае нынешнего года в китайском страховом секторе зарегистрировано снижение премиального дохода на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Согласно данным, опубликованным Комитетом по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью, валовой премиальный доход китайских страховых компаний за указанный период времени составил 1,9 трлн юаней /около 286 млрд долл США /.

Падение данного показателя имело место на фоне усиления регулирования властями сектора с целью уменьшения финансовых рисков.

Доходы страховых компаний в области страхования имущества выросли на 15,3 процента, доходы компаний по страхованию жизни, составляющие свыше 70 процентов валового премиального дохода в стране, упали на 11,5 процента.

На конец мая нынешнего года общие активы китайских страховых компаний достигли 17,5 трлн юаней, увеличившись на 4,5 процента по сравнению с началом 2018 года. -0-