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В январе-мае текущего года в Китае зарегистрировано снижение премиального дохода
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

В январе-мае текущего года в Китае зарегистрировано снижение премиального дохода 

ИА Синьхуа 2 часа назад
Пекин, 9 июля /Синьхуа/ — В январе-мае нынешнего года в китайском страховом секторе зарегистрировано снижение премиального дохода на 5,9 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Согласно данным, опубликованным Комитетом по контролю и управлению банковской и страховой деятельностью, валовой премиальный доход китайских страховых компаний за указанный период времени составил 1,9 трлн юаней /около 286 млрд долл США/.
Падение данного показателя имело место на фоне усиления регулирования властями сектора с целью уменьшения финансовых рисков.
Доходы страховых компаний в области страхования имущества выросли на 15,3 процента, доходы компаний по страхованию жизни, составляющие свыше 70 процентов валового премиального дохода в стране, упали на 11,5 процента.
На конец мая нынешнего года общие активы китайских страховых компаний достигли 17,5 трлн юаней, увеличившись на 4,5 процента по сравнению с началом 2018 года. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
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