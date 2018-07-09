Власти ХМАО предложили «Ростеху» участие в нацпроекте «Бажен»

Возможное сотрудничество стороны обсудили в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге , пояснили в ведомстве. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев , возглавляющий делегацию автономного округа, озвучил проекты, которые могут быть интересны государственной корпорации, в частности, «Бажен».

"Мы готовы продолжать сотрудничество по многим направлениям: от освоения Приполярного Урала до реализации новых проектов… Мы предлагаем вам участвовать и в этом проекте", — приводят в департаменте слова Забозлаева.

Как отмечается в сообщении, директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заверил, что специалисты корпорации внимательно изучат возможность участия в проекте «Бажен».

Целью данного нацпроекта является локализация и развитие в Югре технологий, необходимых для разработки баженовской свиты — группы горных пород в Западной Сибири с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В рамках прошедшего в мае Петербургского международного экономического форума министерство промышленности и торговли РФ , власти региона и компания «Газпром нефть» договорились о совместных действиях при разработке баженовской свиты, запасы которой, по разным оценкам, составляют 10-30 миллиардов тонн нефти.

"Газпром нефть", помимо разработки запасов баженовской свиты на ряде месторождений в ХМАО и ЯНАО , также реализует проект по созданию российских технологий и высокотехнологичного оборудования для добычи трудноизвлекаемой нефти. ‎ Объем инвестиций предприятия в данный проект до 2021 года составит 7,5 миллиарда рублей, общий объем средств для его финансирования оценивается на уровне 8,7 миллиарда рублей.

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