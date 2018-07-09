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Власти ХМАО предложили «Ростеху» участие в нацпроекте «Бажен»
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Власти ХМАО предложили «Ростеху» участие в нацпроекте «Бажен» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июл — РИА Новости. Власти Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) предложили госкорпорации «Ростех» участвовать в реализации национального проекта «Бажен», который призван помочь в разработке новых технологий по добыче трудноизвлекаемой нефти, сообщает в понедельник региональный департамент общественных и внешних связей.
Возможное сотрудничество стороны обсудили в рамках международной промышленной выставки «Иннопром», проходящей в Екатеринбурге, пояснили в ведомстве. Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, возглавляющий делегацию автономного округа, озвучил проекты, которые могут быть интересны государственной корпорации, в частности, «Бажен».
"Мы готовы продолжать сотрудничество по многим направлениям: от освоения Приполярного Урала до реализации новых проектов… Мы предлагаем вам участвовать и в этом проекте", — приводят в департаменте слова Забозлаева.
Как отмечается в сообщении, директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов заверил, что специалисты корпорации внимательно изучат возможность участия в проекте «Бажен».
Целью данного нацпроекта является локализация и развитие в Югре технологий, необходимых для разработки баженовской свиты — группы горных пород в Западной Сибири с трудноизвлекаемыми запасами нефти. В рамках прошедшего в мае Петербургского международного экономического форума министерство промышленности и торговли РФ, власти региона и компания «Газпром нефть» договорились о совместных действиях при разработке баженовской свиты, запасы которой, по разным оценкам, составляют 10-30 миллиардов тонн нефти.
"Газпром нефть", помимо разработки запасов баженовской свиты на ряде месторождений в ХМАО и ЯНАО, также реализует проект по созданию российских технологий и высокотехнологичного оборудования для добычи трудноизвлекаемой нефти. ‎ Объем инвестиций предприятия в данный проект до 2021 года составит 7,5 миллиарда рублей, общий объем средств для его финансирования оценивается на уровне 8,7 миллиарда рублей.
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