В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 53 (2007)

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ. В понедельник вышел из печати «Вестник Банка России» № 53 /2007/.

В «Вестнике…» опубликованы следующие официальные и нормативные документы:

— указание № 4778-У от 20.04.2018 «О внесении изменений в Положение Банка России от 24 февраля 2016 года № 534-П „О допуске ценных бумаг к организованным торгам“;

— приказ № ОД-1693 от 05.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 24 февраля 2015 года № ОД-406“;

— информационное письмо № ИН-01-59/42 от 05.07.2018 „О неприемлемости предложения в Российской Федерации финансовых услуг, оказываемых иностранными организациями“;

— информационное письмо № ИН-016-41/44 от 05.07.2018 „Об особенностях применения нормативных актов Банка России“;

— приказ № ОД-1655 от 03.07.2018 „Об изменении функций и срока действия временной администрации по управлению банком Акционерное общество Банк „Советский“ АО Банк „Советский“ (г. Санкт-Петербург)“;

— приказ № ОД-1682 от 04.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 20 апреля 2018 года № ОД-1033“;

— приказ № ОД-1683 от 05.07.2018 „Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и аннулировании лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг у кредитной организации Банк „Таатта“ акционерное общество Банк „Таатта“ АО ( г. Якутск )“;

— приказ № ОД-1684 от 05.07.2018 „О назначении временной администрации по управлению кредитной организацией Банк „Таатта“ акционерное общество Банк „Таатта“ АО (г. Якутск) в связи с отзывом лицензии на осуществление банковских операций“;

— приказ № ОД-1697 от 05.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 15 июня 2018 года № ОД-1481“;

— приказ № ОД-1638 от 02.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД-978“;

— приказ № ОД-1639 от 02.07.2018 „О внесении изменения в приложение к приказу Банка России от 17 апреля 2018 года № ОД-978“;

— приказ № ОД-1652 от 03.07.2018 „О прекращении деятельности временной администрации акционерного общества АКЦИОНЕРНОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ „ИНВЕСТСТРАХ“;

— приказ № ОД-1681 от 04.07.2018 „О внесении изменений в приказ Банка России от 28.06.2018 № ОД-1618“;

— приказ № ОД-1686 от 05.07.2018 „О приостановлении действия лицензий на осуществление страхования и перестрахования акционерного общества „Страховая Компания Опора“;

— приказ № ОД-1690 от 05.07.2018 „О назначении временной администрации акционерного общества „Страховая Компания Опора“;

В „Вестнике…“ опубликованы следующие справочно-статистические материалы: сообщение об итогах проведения депозитных аукционов.