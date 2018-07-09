Треть суверенных фондов сократят вложения в акции из-за «торговых войн»

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Более трети суверенных инвесторов планируют сократить вложения в акции в течение следующих трех лет из-за рисков «торговых войн», геополитики и высокой стоимости активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование американской инвестиционной компании Invesco.

Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE

Доклад Invesco основан на интервью со 126 суверенными инвесторами и управляющими резервов центробанка, которые в совокупности управляют активами на $17 трлн. Акции опередили облигации и стали крупнейшим классом активов в портфелях инвесторов: их доля увеличилась в среднем до 33% с 29% в 2017 г. Однако 35% суверенных инвесторов планируют сократить долю акций в портфеле в среднесрочной перспективе, отмечает Invesco. Интервью проводились с января по март. I квартал был периодом волатильности мировых акций, и некоторые инвесторы считают, что они остаются уязвимыми для коррекции. Среди основных источников опасений были названы возможность «торговой войны», геополитические риски, а также высокие оценки стоимости акций. Тем не менее инвесторы по-прежнему склонны держать рисковые активы в своих портфелях для получения прибыли, сказал Алекс Миллар из Invesco. Средняя совокупная доходность в 2017 г. превысила 9,4% против 4,1% годом ранее. Однако суверенные инвесторы менее оптимистично оценивали перспективы на 2018 г., ожидая доходность в 5,8% по сравнению с целевым показателем в 6,5%.

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Китай ввел ответные пошлины на американские товары «Торговая война» США и КНР: битва началась Goldman Sachs: риски торговой войны материализуются «Акции продемонстрировали хорошие результаты в прошлом году, но это не заставило инвесторов изменить свои долгосрочные ожидания» относительно снижения доходности, отметил Миллар. С марта напряженность в отношениях США с Китаем и другими ключевыми торговыми партнерами обострилась, что спровоцировало падение мировых акций. Конфликт между двумя крупнейшими в мире экономиками набирает обороты. Как сообщали «Вести. Экономика», 6 июля начали действовать пошлины КНР на некоторые американские товары. Это стало ответом на американские пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрдРанее США пообещали установить дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные. Президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе Вашингтон может обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на сумму свыше $500 млрд, то есть примерно на всю сумму импорта США из Китая в прошлом году. Опасения инвесторов усиливает тот факт, что компании начинают сообщать о реальных последствиях пошлин. Так, после введения ЕС пошлин в размере 25% на товары из США легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. заявил, что перенесет часть производства на зарубежные заводы.