Ещё
Треть суверенных фондов сократят вложения в акции из-за «торговых войн»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Борис Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон ушел в отставку

Треть суверенных фондов сократят вложения в акции из-за «торговых войн» 

Вести.Ru 24 минуты назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Более трети суверенных инвесторов планируют сократить вложения в акции в течение следующих трех лет из-за рисков «торговых войн», геополитики и высокой стоимости активов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на исследование американской инвестиционной компании Invesco.
Фото: EPA-EFE/JUSTIN LANE
Доклад Invesco основан на интервью со 126 суверенными инвесторами и управляющими резервов центробанка, которые в совокупности управляют активами на $17 трлн. Акции опередили облигации и стали крупнейшим классом активов в портфелях инвесторов: их доля увеличилась в среднем до 33% с 29% в 2017 г. Однако 35% суверенных инвесторов планируют сократить долю акций в портфеле в среднесрочной перспективе, отмечает Invesco. Интервью проводились с января по март. I квартал был периодом волатильности мировых акций, и некоторые инвесторы считают, что они остаются уязвимыми для коррекции. Среди основных источников опасений были названы возможность «торговой войны», геополитические риски, а также высокие оценки стоимости акций. Тем не менее инвесторы по-прежнему склонны держать рисковые активы в своих портфелях для получения прибыли, сказал Алекс Миллар из Invesco. Средняя совокупная доходность в 2017 г. превысила 9,4% против 4,1% годом ранее. Однако суверенные инвесторы менее оптимистично оценивали перспективы на 2018 г., ожидая доходность в 5,8% по сравнению с целевым показателем в 6,5%.
Ссылки по теме
Китай ввел ответные пошлины на американские товары «Торговая война» США и КНР: битва началась Goldman Sachs: риски торговой войны материализуются «Акции продемонстрировали хорошие результаты в прошлом году, но это не заставило инвесторов изменить свои долгосрочные ожидания» относительно снижения доходности, отметил Миллар. С марта напряженность в отношениях США с Китаем и другими ключевыми торговыми партнерами обострилась, что спровоцировало падение мировых акций. Конфликт между двумя крупнейшими в мире экономиками набирает обороты. Как сообщали «Вести. Экономика», 6 июля начали действовать пошлины КНР на некоторые американские товары. Это стало ответом на американские пошлины в размере 25% на импорт китайских товаров на $34 млрдРанее США пообещали установить дополнительные ввозные пошлины, если Пекин ответит на уже введенные. Президент США Дональд Трамп заявил, что в перспективе Вашингтон может обложить повышенными таможенными пошлинами китайские товары на сумму свыше $500 млрд, то есть примерно на всю сумму импорта США из Китая в прошлом году. Опасения инвесторов усиливает тот факт, что компании начинают сообщать о реальных последствиях пошлин. Так, после введения ЕС пошлин в размере 25% на товары из США легендарный американский производитель мотоциклов Harley-Davidson Inc. заявил, что перенесет часть производства на зарубежные заводы.
Вести.Ru: последние новости
Люксовые бренды снижают цены в Китае Минсельхоз: урожайность на 14,1% ниже прошлогодней HTC уволит четверть сотрудников
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев217
В Анапе запретили купаться83
ЕС дал Порошенко миллиард евро38
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение