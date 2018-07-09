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Китайский гигант Tencent выводит активы на биржу
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Китайский гигант Tencent выводит активы на биржу 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
Tencent планирует разместить акции дочерней Tencent Music на американской бирже. Капитализация этой «дочки» оценивается рынком в $29–31 млрд Однако, учитывая тот факт, что Tencent Music принадлежит 78% китайского рынка, эта оценка сильно занижена.
По моим подсчетам, выручка Tencent Music за последние 12 месяцев достигла 1 млрд Продолжение расширения доли среднего класса в Китае обеспечит ее дальнейший экспоненциальный рост. Общее количество пользователей сервисом — 700 млн человек, порядка 15 млн пользуются платной подпиской. Tencent укрепила свои позиции и в сегменте мобильных игр в Китае на фоне активного увеличения числа пользователей и повышения выручки.
Считаю, что эта тенденция реализуется и на музыкальном рынке, где к 2022 году Tencent Music завладеет долей 82%. Таким образом, фундаментальная стоимость компании находится в районе $32–36 млрд Напомню, что в апреле состоялось IPO европейского музыкального сервиса Spotify, текущая оценка которого чуть более $31 млрд Также шведская компания владеет 9% Tencent Music, приобретенными в конце 2017 года.
Ожидаю, что IPO Tencent Music будет успешным, как и его влияние на котировки Spotify. Сейчас отличный момент для покупки этих акций с целевой ценой $198, а также для участия в первичном размещении Tencent Music.
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