Китайский гигант Tencent выводит активы на биржу

Tencent планирует разместить акции дочерней Tencent Music на американской бирже. Капитализация этой «дочки» оценивается рынком в $29–31 млрд Однако, учитывая тот факт, что Tencent Music принадлежит 78% китайского рынка, эта оценка сильно занижена.

По моим подсчетам, выручка Tencent Music за последние 12 месяцев достигла 1 млрд Продолжение расширения доли среднего класса в Китае обеспечит ее дальнейший экспоненциальный рост. Общее количество пользователей сервисом — 700 млн человек, порядка 15 млн пользуются платной подпиской. Tencent укрепила свои позиции и в сегменте мобильных игр в Китае на фоне активного увеличения числа пользователей и повышения выручки.

Считаю, что эта тенденция реализуется и на музыкальном рынке, где к 2022 году Tencent Music завладеет долей 82%. Таким образом, фундаментальная стоимость компании находится в районе $32–36 млрд Напомню, что в апреле состоялось IPO европейского музыкального сервиса Spotify, текущая оценка которого чуть более $31 млрд Также шведская компания владеет 9% Tencent Music, приобретенными в конце 2017 года.

Ожидаю, что IPO Tencent Music будет успешным, как и его влияние на котировки Spotify. Сейчас отличный момент для покупки этих акций с целевой ценой $198, а также для участия в первичном размещении Tencent Music.