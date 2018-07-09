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КбшЖД за первое полугодие этого года перевезла более 2,4 млн человек
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КбшЖД за первое полугодие этого года перевезла более 2,4 млн человек 

Волга Ньюс 1 час назад
Как сообщает пресс-служба магистрали, рост произошел в связи с проведением ЧМ-2018 и наблюдался с Куйбышевской на Московскую железную дорогу, где отправлено около 1 млн человек, что на 9,4% выше уровня прошлого года. Также с начала года увеличен пассажиропоток на Горьковскую (+ 18%) и на Северо-Кавказскую (+ 7,7%) дороги.
В пригородном сообщении количество отправленных пассажиров за первое полугодие 2018 г. составило более 6,4 млн человек.
Пассажирооборот на Куйбышевской железной дороге за январь–июнь 2018 г. составил более 2,6 млрд пасс-км (+ 3,5% к аналогичному периоду 2017 года), из них в дальнем следовании пассажирооборот составил порядка 2,4 млрдпасс-км (+ 3,9%), в пригородном сообщении — 267 млн пасс-км (+ 0,6%).
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