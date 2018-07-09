Нацбанк Казахстана сохранил базовую ставку на уровне 9%

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Национальный Банк Казахстана 9 июля принял решение сохранить базовую ставку на уровне 9% с коридором процентных ставок на уровне +/-1%.

Ставки по операциям предоставления и изъятия ликвидности сохранены на уровнях 10% и 8%, соответственно. Официальная ставка рефинансирования также сохранена на уровне базовой ставки — 9%. Об этом сегодня сообщил председатель Национального Банка Казахстана Данияр Акишев, выступая на брифинге в г. Алматы. "Решение о сохранении уровня базовой ставки в большей степени было обусловлено продолжающимся влиянием факторов, которые способствуют реализации инфляционных рисков. Особенно такие риски наблюдаются со стороны внешнего сектора и бюджетной политики", — пояснил Акишев. Очередное решение по базовой ставке будет объявлено 3 сентября 2018 г. в 17:00 по времени Астаны. Инфляция

Годовая инфляция в июне замедлилась до 5,9%. Это минимальный уровень с октября 2015 г. Снижение уровня инфляции произошло на фоне более низких показателей в первом полугодии 2018 г. (2,6%) по сравнению с первым полугодием прошлого года (3,7%). Благоприятное влияние на показатели инфляции оказывает рынок сельскохозяйственной продукции. С начала текущего года по овощам и фруктам рост составил всего 4,9%, тогда как за тот же период прошлого года рост достигал 18,9%. "Наблюдается замедление роста цен внутренних производителей на потребительские товары. За январь-июнь рост замедлился (в годовом выражении) с 3,4% до 1,9%. Мы не ожидаем ощутимое замедление показателя годовой инфляции до конца текущего года, что связано с низкой статистической базой прошлого года — в 3 квартале прошлого года уровень инфляции был небольшим", — отметил Акишев. Резервы

За 6 месяцев 2018 г. золотовалютные резервы Национального банка составили, по предварительным данным, $30,6 млрд Международные резервы страны достигли $88,7 млрд На денежном рынке сохраняется избыточная ликвидность, изымаемая преимущественно выпуском нот. По состоянию на 5 июля 2018 г. чистое изъятие ликвидности Национальным Банком Казахстана составило 3,2 трлн тенге. Объемы краткосрочных нот в обращении составили 3,7 трлн тенге. Доходность по нотам в июне, в зависимости от срочности, складывалась в диапазоне 8,11%-8,29%. По словам главы Нацбанка, объем открытой позиции НБРК по операциям прямое РЕПО составил 198 млрд тенге, обратное РЕПО — 183 млрд тенге, банковских депозитов в Национальном Банке — 361,5 млрд тенге. Ставка TONIA по итогам 5 июля 2018 г. составила 8,01%. "Продолжает восстанавливаться кредитный рынок. Выдача новых кредитов за январь-май увеличилась на 24% или на 915 млрд тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя ставка по тенговым кредитам предприятиям снизилась с 13,2% в декабре 2017 г. до 12,5% в мае 2018 г", — отметил Акишев. «В целом, денежно-кредитные условия поддерживаются на нейтральном уровне. На фоне неустойчивых внешних факторов и вероятности реализации проинфляционных рисков остается актуальным вопрос управления инфляционными ожиданиями. В этой связи в дальнейшем не исключается изменение характера денежно-кредитных условий на более жесткий», — заявил Акишев.