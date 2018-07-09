Почти 4 тонны огурцов продали на тематической ярмарке в Луховицах

Крупная овощная ярмарка прошла с 7 по 8 июля в городском округе Луховицы , за два дня на ней реализовали более 3,8 тонны огурцов, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«На ярмарке было организовано 106 торговых мест, при этом 75 из них заняли местные предприниматели городского округа Луховицы. Благоприятная погода и знаменитый «Луховицкий огурец» способствовали большой покупательской активности. Он же стал лидером продаж среди овощей — реализовано более 3,8 тонны», — сказал министр потребительского рынка и услуг региона Владимир Посаженников

Также большой популярностью пользовался молодой картофель — его реализовано 1,5 тонны (от 28 рублей за килограмм), помидоры — реализовано 500 килограммов (от 150 рублей за килограмм), кабачки — реализовано 300 килограмм (от 40 рублей за килограмм), капуста — 300 килограмм (40 рублей за килограмм), перец сладкий — 100 килограммов (150 рублей за килограмм).