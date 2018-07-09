Ещё
Самара вошла в ТОП-5 городов РФ по стоимости готового бизнеса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Борис Джонсон ушел в отставку
Борис Джонсон ушел в отставку

Самара вошла в ТОП-5 городов РФ по стоимости готового бизнеса 

Волга Ньюс 1 час назад
Такие данные по результатам проведенных аналитических исследований озвучил сервис бесплатных объявлений Avito.
При этом по средней цене готового бизнеса Самара заняла 5 место среди крупных городов страны. Она составила 108% от среднероссийского показателя в 3,27 млн руб. и 87% от максимальной цены на готовый бизнес среди крупных городов в 4,08 млн руб. — столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве.
В исследовании отмечается, что за последний квартал покупателей в Самаре больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и компаний сферы общепита — на них пришлось 33%, 31% и 13% запросов контактов соответственно.
Во втром квартале в Самаре самыми дорогими оказались сельхозкомпании. Их средняя цена составила 26,3 млн рублей. При этом отмечается, что именно они за год подорожали больше всего — на 169%. Достаточно существенно — более чем на 60% — подорожали организации, занятые в сфере развлечений. А вот производственные компании и организации сферы общепита за год наоборот подешевели — минус 22% и 33% соответственно.
А самым существенным падением цены за год отметились интернет-магазины. Они подешевели на 54%.
Волга Ньюс: последние новости
КбшЖД за первое полугодие этого года перевезла более 2,4 млн человек Россельхозбанк привлек свыше 257 млрд рублей средств предприятий МСБ GM-АвтоВАЗ повысил цены на Chevrolet NIVA всех комплектаций
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен23
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей116
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев217
В Анапе запретили купаться83
ЕС дал Порошенко миллиард евро38
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение