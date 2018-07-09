Самара вошла в ТОП-5 городов РФ по стоимости готового бизнеса

Такие данные по результатам проведенных аналитических исследований озвучил сервис бесплатных объявлений Avito.

При этом по средней цене готового бизнеса Самара заняла 5 место среди крупных городов страны. Она составила 108% от среднероссийского показателя в 3,27 млн руб. и 87% от максимальной цены на готовый бизнес среди крупных городов в 4,08 млн руб. — столько в среднем хотят за свои компании продавцы бизнеса в Москве

В исследовании отмечается, что за последний квартал покупателей в Самаре больше всего интересовало приобретение компаний сферы услуг, торговых предприятий и компаний сферы общепита — на них пришлось 33%, 31% и 13% запросов контактов соответственно.

Во втром квартале в Самаре самыми дорогими оказались сельхозкомпании. Их средняя цена составила 26,3 млн рублей. При этом отмечается, что именно они за год подорожали больше всего — на 169%. Достаточно существенно — более чем на 60% — подорожали организации, занятые в сфере развлечений. А вот производственные компании и организации сферы общепита за год наоборот подешевели — минус 22% и 33% соответственно.

А самым существенным падением цены за год отметились интернет-магазины. Они подешевели на 54%.