УВЗ и «дочка» «Газпрома» договорились о проектах по строительству комплексов сжижения газа

"Предметом соглашения является реализация совместных и взаимовыгодных проектов в области строительства комплексов по сжижению природного газа (СПГ) и объектов инфраструктуры. А также организация взаимодействия между предприятиями, которые участвуют в СПГ-проектах и обеспечивают производство, поставку и хранение СПГ для транспорта и нужд автономной энергетики", — сообщил ТАСС представитель УВЗ.

Он отметил, что в числе основных целей и направлений будущего сотрудничества — развитие отечественной производственно-сбытовой инфраструктуры СПГ как моторного топлива для транспорта и нужд автономной энергетики, а также внедрение и совершенствование инновационных отечественных технологий в сфере производства, транспортировки и хранения СПГ, продвижение концепции экологической и экономической эффективности использования СПГ и многое другое.

Председатель совета директоров «Газпром СПГ технологии» Алексей Кахидзе на церемонии подписания отметил, что компания полностью «под ключ» производит сжиженный природный газ по новым технологиям. «А УВЗ должен помочь нам обеспечить эту инфраструктуру по хранению и транспортировке СПГ, то есть целым комплексом оборудования, которое требуется для конечного потребителя», — сказал он.