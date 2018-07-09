Нижегородская область отремонтирует школы за счет реструктуризации долгов

ЕКАТЕРИНБУРГ , 9 июля. / ТАСС /. Ремонт ряда социальных объектов будет выполнен в Нижегородской области за счет экономии средств от реструктуризации бюджетных кредитов. Об этом сообщил ТАСС врио губернатора области Глеб Никитин в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

"Реструктуризации привела к сокращению процентной нагрузки на соответствующие бюджеты и к отсрочке необходимости погашения. Мы оцениваем экономию на процентах где-то около миллиарда рублей. Могу сказать, что за счет этих средств были начаты программы капитального ремонта аварийных больниц и школ, которые в декабре прошлого года было решено начать. До этого накоплен огромный объем недоремонта", — сказал Никитин.

По соглашению с Минфином РФ будет реструктуризировано 20 млрд рублей бюджетных кредитов региона.

Никитин также сообщил о снижении объема госдолга региона. «Опережающими темпами сокращаем объем государственного долга. За 2018 год объем долга сократился до 70,5 млрд рублей, то есть на 5,5 млрд рублей», — сказал врио губернатора.

Международная промышленная выставка «ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.