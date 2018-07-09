Завод розлива минеральной воды на Ставрополье модернизируют за 1 млрд рублей

Объем инвестиций в модернизацию завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае составит около 1 млрд руб., пишет Newstracker.ru со ссылкой на компанию «Кавминкурортресурсы».

«Специалисты разработали детальный план реконструкции, после чего предприятие будет соответствовать мировым стандартам. На складах был сделан запас готовой продукции, чтобы она не исчезла с рынка на время проведения работ», — следует из сообщения.

В рамках модернизации на заводе усовершенствуют систему водоподготовки и холодильную систему. На территории предприятия планируется построить самый большой на Северном Кавказе парк емкостей для минеральной воды на 800 кубических метров. В настоящее время резервуары завода вмещают 150 «кубов».

Мощность предприятия сейчас составляет около 4 млн бутылок воды в месяц, после модернизации показатель должен вырасти до 10 млн Работы планируется завершить до октября.