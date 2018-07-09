Ещё
Завод розлива минеральной воды на Ставрополье модернизируют за 1 млрд рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Завод розлива минеральной воды на Ставрополье модернизируют за 1 млрд рублей 

Rambler News Service 3 часа назад
Объем инвестиций в модернизацию завода по розливу минеральной воды в Ставропольском крае составит около 1 млрд руб., пишет Newstracker.ru со ссылкой на компанию «Кавминкурортресурсы».
«Специалисты разработали детальный план реконструкции, после чего предприятие будет соответствовать мировым стандартам. На складах был сделан запас готовой продукции, чтобы она не исчезла с рынка на время проведения работ», — следует из сообщения.
В рамках модернизации на заводе усовершенствуют систему водоподготовки и холодильную систему. На территории предприятия планируется построить самый большой на Северном Кавказе парк емкостей для минеральной воды на 800 кубических метров. В настоящее время резервуары завода вмещают 150 «кубов».
Мощность предприятия сейчас составляет около 4 млн бутылок воды в месяц, после модернизации показатель должен вырасти до 10 млн Работы планируется завершить до октября.
Rambler News Service: последние новости
Туроператор «Аврора-БГ» приостановил работу Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе — мае выросли на 33,3% — до $20,3 млрд
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Крымом нависла угроза237
В России отреагировали на уход Джонсона100
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги17
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»75
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев245
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
01:42
Прилепин связал уход из армии ДНР с «работой в России»
Войска Армия
00:41
Россию обвинили в смерти британки от «Новичка»
В мире
00:05
В центре Москвы мужчину убили ударом ноги
Криминал Происшествия
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
02:30
Борис Джонсон ушел в отставку
В мире Политика
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение