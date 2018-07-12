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Fitch: банкротство Urban Group снижает показатели платежеспособности ВСК
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Fitch: банкротство Urban Group снижает показатели платежеспособности ВСК 

Rambler News Service 5 часов назад
Фото: РИА Недвижимость
Международное рейтинговое агентство Fitch поставило на пересмотр рейтинг страховой компании ВСК с негативным прогнозом, говорится в сообщении Fitch. Это связано с банкротством компаний застройщика Urban Group, ответственность которого перед дольщиками страховала ВСК.
«ВСК потребуется создать резервы по полисам страхования ответственности застройщиков Urban Group в сумме 9,7 млрд руб по состоянию на 9 июля 2018 года, когда Арбитражный суд Московской области признал этих девелоперов банкротом. Требование о создании этого резерва создает значительный дефицит в показателях покрытия активов и показателях платежеспособности», — говорится в пресс-релизе Fitch.
Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В мае компания временно приостановила продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group в связи с аудитом компании. В июле Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний, входящих в Urban Group.
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