Fitch: банкротство Urban Group снижает показатели платежеспособности ВСК

«ВСК потребуется создать резервы по полисам страхования ответственности застройщиков Urban Group в сумме 9,7 млрд руб по состоянию на 9 июля 2018 года, когда Арбитражный суд Московской области признал этих девелоперов банкротом. Требование о создании этого резерва создает значительный дефицит в показателях покрытия активов и показателях платежеспособности», — говорится в пресс-релизе Fitch.

Urban Group — один из крупнейших застройщиков жилья в Подмосковье. В мае компания временно приостановила продажи недвижимости в жилых комплексах Urban Group в связи с аудитом компании. В июле Арбитражный суд Московской области признал банкротами пять компаний, входящих в Urban Group.