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В Уфе на реконструкцию кардиоцентра выделят 3,08 млрд рублей
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В Уфе на реконструкцию кардиоцентра выделят 3,08 млрд рублей 

ГОРОБЗОР.РУ 5 часов назад
Фото: ГОРОБЗОР.РУ
В Уфе на строительно-монтажные работы и строительства хирургического корпуса кардиоцентра выделят 3,08 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на портале госзакупок.
Генподрядчика на выполнение соответствующих работ выберут в конце июля по итогам электронного аукциона. Уточняется, что финансироваться реконструкция и строительство хирургического корпуса будет за счет средств бюджета Башкирии. Окончание работ запланировано на ноябрь 2020 года.
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