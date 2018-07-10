В Уфе на реконструкцию кардиоцентра выделят 3,08 млрд рублей

Уфе на строительно-монтажные работы и строительства хирургического корпуса кардиоцентра выделят 3,08 млрд рублей. Об этом говорится в материалах на портале госзакупок.

Генподрядчика на выполнение соответствующих работ выберут в конце июля по итогам электронного аукциона. Уточняется, что финансироваться реконструкция и строительство хирургического корпуса будет за счет средств бюджета Башкирии . Окончание работ запланировано на ноябрь 2020 года.

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