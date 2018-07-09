В Башкирии строятся 10 подъездных дорог в пяти районах

В рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий» в Башкирии строятся 10 подъездов к населённым пунктам. Общая протяжённость составляет 39,3 км, сообщает пресс-служба гостранса республики.

Новые подъездные дороги появятся в Бирском , Благоварском, Бураевском, Краснокамском и Стерлитамакском районах. На строительство из федерального бюджета выделено 414 миллионов рублей, из регионального — 427 млн рублей.

Общая сумма, выделенная на строительство и реконструкцию дорог, составляет 5 млрд 813 млн рублей. Из них на дороги регионального и межмуниципального значения потратят 3 млрд 668 млн рублей, на дороги местного значения — 2 млрд 145 млн рублей.