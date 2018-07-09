Люксовые бренды снижают цены в Китае

Выигрывая от снижения импортных пошлин в Китае , некоторые европейские бренды класса "люкс" начали снижать цены на товары, продаваемые в стране, пишет The Paper.

Louis Vuitton уже снизил цены на большинство своих товаров на 300-1500 юаней. Hermès снизил на 100-500 юаней цены на ремни, кошельки, шарфы и другие аксессуары, а также на некоторую одежду женскую одежду.

Впрочем, по словам сотрудника магазина Hermès, снижение цен мало повлияло на поведение клиентов, поскольку потребители, покупающие товары класса "люкс", менее чувствительны к цене.

Китайский рынок в последние годы стал полем битвы для мировых люксовых брендов. LVMH, Cartier и Dior приняли стратегии снижения цен, чтобы завоевать богатых китайских потребителей.

В 2017 году рынок предметов роскоши в материковом Китае вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом до 142 млрд юаней, что стало максимальным ростом с 2011 года.

Как сообщали "Вести. Экономика", Китай решил с 1 июля снизить импортные пошлины на почти 1,5 тыс. потребительских товаров от косметики до бытовой техники, чтобы увеличить импорт в рамках усилий по открытию экономики.

С этого месяца средний уровень тарифов на 1449 товаров из стран, в отношении которых действует режим наибольшего благоприятствования (MFN) по стандартам ВТО , снижен с 15,7% до 6,9%.

Средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные товары снижена с 15,9% до 7,1%.