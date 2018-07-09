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Люксовые бренды снижают цены в Китае
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Люксовые бренды снижают цены в Китае 

Вести Экономика 4 часа назад
Фото: EPA
Выигрывая от снижения импортных пошлин в Китае, некоторые европейские бренды класса "люкс" начали снижать цены на товары, продаваемые в стране, пишет The Paper.
Louis Vuitton уже снизил цены на большинство своих товаров на 300-1500 юаней. Hermès снизил на 100-500 юаней цены на ремни, кошельки, шарфы и другие аксессуары, а также на некоторую одежду женскую одежду.
Впрочем, по словам сотрудника магазина Hermès, снижение цен мало повлияло на поведение клиентов, поскольку потребители, покупающие товары класса "люкс", менее чувствительны к цене.
Китайский рынок в последние годы стал полем битвы для мировых люксовых брендов. LVMH, Cartier и Dior приняли стратегии снижения цен, чтобы завоевать богатых китайских потребителей.
В 2017 году рынок предметов роскоши в материковом Китае вырос на 20% по сравнению с предыдущим годом до 142 млрд юаней, что стало максимальным ростом с 2011 года.
Как сообщали "Вести. Экономика", Китай решил с 1 июля снизить импортные пошлины на почти 1,5 тыс. потребительских товаров от косметики до бытовой техники, чтобы увеличить импорт в рамках усилий по открытию экономики.
С этого месяца средний уровень тарифов на 1449 товаров из стран, в отношении которых действует режим наибольшего благоприятствования (MFN) по стандартам ВТО, снижен с 15,7% до 6,9%.
Средняя тарифная ставка на одежду, обувь, головные уборы, кухонную утварь, спортивные товары снижена с 15,9% до 7,1%.
Между тем, Пекин 6 июля ввел пошлины на некоторые товары из США. Это стало ответом на американские пошлины в размере 25% на импорт 818 наименований китайских товаров на $34 млрд
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