Кузнецкбизнесбанк предложил специальные условия по двум кредитам

Кузнецкбизнесбанк запустил акцию, приуроченную к 400-летию Новокузнецка , в рамках которой предложил специальные условия по кредитам «Трудовой» и «Классический».

В рамках нового предложения заемщики могут оформить кредит на четыре года по сниженной ставке. По тарифу «Трудовой» финансирование на сумму от 100 тыс. до 1 млн рублей выдается без обеспечения под 13—14% годовых. «Классический» кредит позволяет получить сумму до 2 млн рублей под поручительство по ставке 12—13% годовых.

Ставка по программам определяется в зависимости от размера заимствования. Сумма кредита должна быть кратна 100 тыс. руб. Личное страхование не требуется.

«Банк предлагает довольно низкие процентные ставки. Примечательно, что в рамках акции отсутствуют какие-либо надбавки, в то время как при стандартных условиях кредитования ставка увеличивается на 0,5 процентного пункта при получении кредита наличными и на 0,5 п. п. при оплате кредита наличными через кассу банка. При этом сохраняется комиссия за снятие наличных с банковской карты в размере 0,5% от дебетового оборота» — комментирует ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Оформить кредит на указанных условиях можно до 30 сентября 2018 года.