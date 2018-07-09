Sakhalin Energy и «Ямал СПГ» в январе — мае экспортировали СПГ на $2,3 млрд

Компании Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2» — и «Ямал СПГ» получили в январе—мае 2018 года доходы от экспорта сжиженного природного газа (СПГ) в размере $2,28 млрд, что в 2 раза больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года, когда СПГ экспортировала только Sakhalin Energy. Соответствующие данные следуют из статистики Федеральной таможенной службы (ФТС).

По итогам января—мая 2017 года Sakhalin Energy получила доходы от экспорта СПГ в размере $1,137 млрд

Sakhalin Energy — оператор проекта «Сахалин-2», первого в РФ проекта по производству СПГ. В рамках «Сахалина-2» осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского шельфа, извлекаемые запасы которых оцениваются в 150 млн тонн нефти и 500 млрд кубометров газа. Акционеры оператора проекта: «Газпром» (50%), Royal Dutch Shell (27,5%), японские Mitsui (12,5%) и Mitsubishi (10%).

«Ямал СПГ» реализует проект строительства завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) мощностью 16,5 млн тонн в год на ресурсной базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционерами «Ямал СПГ» являются «Новатэк» (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%).

Завод «Ямал СПГ» 5 декабря 2017 года начал производство сжиженного природного газа (СПГ) на первой технологической линии проектной мощностью 5,5 млн тонн СПГ в год. Загрузка первого танкера состоялась 8 декабря. Запуск второй очереди запланирован на 2018 год, третьей — на 2019 год.