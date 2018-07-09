Китай повысил цены на бензин на внутреннем рынке из-за подорожания нефти

Москва , 9 июля — «Вести. Экономика». Власти КНР объявили о наиболее заметном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо за последние несколько лет.

Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил о корректировке цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке страны в связи с ростом котировок нефти. В соответствии с опубликованным постановлением, стоимость тонны бензина в КНР увеличивается на 270 юаней ($40,7), дизельного топлива — на 260 юаней ($39,2).

Итоговая стоимость бензина в Китае увеличится с 9065 до 9505 юаней (с $1367 до $1433) за тонну. Цены на дизельное топливо вырастут с 8140 юаней до 8480 юаней (с $1227 до $1279) за тонну.

В пресс-релизе также отмечается, что крупнейшие нефтяные компании Китая — CNPC, Sinopec и CNOOC — должны обеспечить бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке.

Стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке Китая официально корректируется в случае, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней на протяжении 10 рабочих дней.