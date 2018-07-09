Китай повысил цены на бензин на внутреннем рынке из-за подорожания нефти 

Москва, 9 июля — «Вести. Экономика». Власти КНР объявили о наиболее заметном повышении розничных цен на бензин и дизельное топливо за последние несколько лет.
Госкомитет по делам развития и реформ КНР объявил о корректировке цен на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке страны в связи с ростом котировок нефти. В соответствии с опубликованным постановлением, стоимость тонны бензина в КНР увеличивается на 270 юаней ($40,7), дизельного топлива — на 260 юаней ($39,2).
Итоговая стоимость бензина в Китае увеличится с 9065 до 9505 юаней (с $1367 до $1433) за тонну. Цены на дизельное топливо вырастут с 8140 юаней до 8480 юаней (с $1227 до $1279) за тонну.
В пресс-релизе также отмечается, что крупнейшие нефтяные компании Китая — CNPC, Sinopec и CNOOC — должны обеспечить бесперебойные поставки бензина и дизельного топлива на внутреннем рынке.
Стоимость нефтепродуктов на внутреннем рынке Китая официально корректируется в случае, если изменение котировок нефти на мировом рынке приводит к увеличению или уменьшению стоимости одной тонны нефтепродуктов на внутреннем рынке более чем на 50 юаней на протяжении 10 рабочих дней.
По оценкам ряда консалтинговых компаний, которые опубликовало агентство Reuters, объявленное властями Китая повышение цен на нефть и дизельное топливо на внутреннем рынке страны стало наиболее заметным с декабря 2016 г.