Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 201,4 млн рублей

Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предлагается увеличить на 201,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на совместном заседании постоянных комиссий городской думы 9 июля.

По его словам, доходы городской казны увеличатся в том числе за счет собственных доходов в размере 43,9 млн рублей, а также межбюджетных трансфертов. Что касается расходов, то, как отметил Мочалкин, большая часть средств пойдет на развитие образования и строительную сферу. В частности, 106,2 млн рублей планируется направить на реконструкцию существующих детских садов и возведение новых. Кроме того, дополнительные средства получит департамент культуры. Они пойдут на пополнение книжного фонда городских библиотек и поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра «Вера».

Кроме того, на 2,1 млн рублей увеличатся расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Средства планируется направить на софинансирование мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив. Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32,536 млрд рублей, расходы — 33,728 млрд рублей, дефицит — 1,192 млрд рублей.

«Основные источники, куда будут направлены средства — это строительная и образовательная сферы. У нас вызвала вопросы коррекция затрат на расселение ветхого и аварийного фонда. Она связана с тем, что изменились графики, которые будут учтены в 2019 — 2020 годах», — отметил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман

Напомним, в Нижнем Новгороде представлен проект автоматизации бюджетного процесса.