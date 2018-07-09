Ещё
Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 201,4 млн рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Доходы и расходы бюджета Нижнего Новгорода увеличатся на 201,4 млн рублей 

В городе N 2 часа назад
Фото: В городе N
Доходную и расходную части бюджета Нижнего Новгорода на 2018 год предлагается увеличить на 201,4 млн рублей. Об этом сообщил директор департамента финансов Юрий Мочалкин на совместном заседании постоянных комиссий городской думы 9 июля.
По его словам, доходы городской казны увеличатся в том числе за счет собственных доходов в размере 43,9 млн рублей, а также межбюджетных трансфертов. Что касается расходов, то, как отметил Мочалкин, большая часть средств пойдет на развитие образования и строительную сферу. В частности, 106,2 млн рублей планируется направить на реконструкцию существующих детских садов и возведение новых. Кроме того, дополнительные средства получит департамент культуры. Они пойдут на пополнение книжного фонда городских библиотек и поддержку творческой деятельности и техническое оснащение театра «Вера».
Кроме того, на 2,1 млн рублей увеличатся расходы департамента благоустройства и дорожного хозяйства. Средства планируется направить на софинансирование мероприятий по реализации проекта по поддержке местных инициатив. Таким образом, уточненные параметры бюджета составят: доходы — 32,536 млрд рублей, расходы — 33,728 млрд рублей, дефицит — 1,192 млрд рублей.
«Основные источники, куда будут направлены средства — это строительная и образовательная сферы. У нас вызвала вопросы коррекция затрат на расселение ветхого и аварийного фонда. Она связана с тем, что изменились графики, которые будут учтены в 2019 — 2020 годах», — отметил председатель постоянной комиссии по бюджетной, финансовой и налоговой политике Марк Фельдман.
Напомним, в Нижнем Новгороде представлен проект автоматизации бюджетного процесса.
В городе N: последние новости
Группа Artik&Asti выступит 6 июля на Фестивале болельщиков FIFA в Нижнем Новгороде Сумма задолженности по транспортному налогу в Нижегородской области составила 1,6 млрд рублей Доходы бюджета Нижегородской области выросли на 6,3%
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В украинском лесу нашли миллионы гривен28
Собственникам земли в Подмосковье грозит штраф до миллиона рублей117
Грузинский пастух сознался в убийстве американцев218
В Анапе запретили купаться88
ЕС дал Порошенко миллиард евро58
Видео
00:08
Цирковой слон рухнул на зрителей во время шоу
Происшествия
00:21
США открестились от «грабительской политики»
В мире
08:11
«Ее лечили хуже, чем Скрипалей»
В мире Статьи
00:33
«Смертельный» дождь в Японии: число жертв возросло
Происшествия Азия
01:37
Актера из «Бригады» задержали со стволом в Москве
Криминал Политика
05:56
Панина попросила защиты у полиции
Происшествия
00:42
В украинском лесу нашли миллионы гривен
Украина
01:01
Свинья с лицом человека прожила два дня в Китае
Общество Происшествия
04:27
Кудрин усомнился в исполнении «суперуказа» Путина
Экономика
12:42
Страховщики позарились на пенсии россиян
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение