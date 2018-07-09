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Новикомбанк увеличил финансирование предприятий малого бизнеса в три раза
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Новикомбанк увеличил финансирование предприятий малого бизнеса в три раза 

Ростех 5 часов назад
Фото: Ростех
Новикомбанк усиливает позиции в сегменте кредитования малого и среднего бизнеса (МСБ). Объемы финансирования банком предприятий МСБ в первом квартале этого года в три раза превысили показатели аналогичного периода 2017-го. Одновременно с этим выросло и количество предприятий, пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием в Новикомбанке. По мнению экспертов, крупные госбанки будут драйвером рынка кредитования МСБ в текущем году.
За первый квартал 2018 года Новикомбанк профинансировал предприятия субъектов МСБ на сумму около 1 млрд рублей. По итогам того же периода 2017 года этот показатель находился на уровне 285 млн рублей.
Значительными темпами растет и количество предприятий МСБ, пользующихся расчетно-кассовым обслуживанием в Новикомбанке. Так, за первый квартал 2018 года открыто свыше 200 расчетных счетов. Всего в настоящее время в подразделениях банка обслуживается более 700 клиентов МСБ.
Новикомбанк реализует программу поддержки производственных предприятий малого и среднего бизнеса с 2013 года. В этом сегменте кредитная организация обладает рядом конкурентных преимуществ, обусловленных стратегическим сотрудничеством с Госкорпорацией Ростех.
«Банк, хорошо знакомый с особенностями бизнеса Ростеха, имеет возможность объективно оценить рыночные позиции поставщиков и подрядчиков, относящихся к сегменту МСБ. Новикомбанк формирует свой кредитный портфель за счет ссуд, предоставленных малым и средним предприятиям, которые подтвердили высокое качество выпускаемой продукции и хорошее техническое состояние производственной базы, — прокомментировала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева. — Таким образом, банк минимизирует риски своей деятельности, а его клиенты получают доступ к банковским продуктам самого высокого качества».
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