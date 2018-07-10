Airbus представил модели самолетов A220-100 и A220-300 

МОСКВА, 10 июл /ПРАЙМ/. Европейский авиастроительный концерн Airbus представил модели пассажирских воздушных судов — А220, ранее известные под брендом CSeries канадской Bombardier, сообщила компания.
"Компания Airbus представила новую модель A220 на торжественной церемонии, состоявшейся в центре поставок на заводе производителя в Тулузе (Франция). В семейство A220 входят две модели: A220-100 и A220-300", — говорится в сообщении.
Ранее эти самолеты были известны под брендом CSeries канадской компании Bombardier Inc. (CS100 и CS300 соответственно). Они рассчитаны на размещение от 100 до 150 пассажиров. В июле 2017 года компания Airbus приобрела 50,01% акций компании C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP), которая занимается производством и продажей новейших узкофюзеляжных самолетов C Series. Другими акционерами CSALP остаются Bombardier и Investissement Quеbec (IQ).
По условиям контракта, Airbus будет оказывать поддержку проекта в области продаж, маркетинга, закупок комплектующих и послепродажного обслуживания. Штаб-квартира компании CSALP и основная линия сборки самолетов C Series останутся в Квебеке (Канада).