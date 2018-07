Airbus представил модели самолетов A220-100 и A220-300

"Компания Airbus представила новую модель A220 на торжественной церемонии, состоявшейся в центре поставок на заводе производителя в Тулузе Франция ). В семейство A220 входят две модели: A220-100 и A220-300", — говорится в сообщении.

Ранее эти самолеты были известны под брендом CSeries канадской компании Bombardier Inc. (CS100 и CS300 соответственно). Они рассчитаны на размещение от 100 до 150 пассажиров. В июле 2017 года компания Airbus приобрела 50,01% акций компании C Series Aircraft Limited Partnership (CSALP), которая занимается производством и продажей новейших узкофюзеляжных самолетов C Series. Другими акционерами CSALP остаются Bombardier и Investissement Quеbec (IQ).