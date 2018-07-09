Более 200 саратовцев пожаловались на недобросовестные действия банков

По данным управления Роспотребнадзора, за полгода 201 жителей области обратились с претензиями по нарушениям прав потребителей со стороны банков при заключении кредитных договоров. Среди последних указываются « ВТБ », «Совкомбанк» , «Ренессанс Кредит», « Сетелем Банк ».

Среди основных нарушений — незаконное взимание с клиента платы по страхованию в рамках договора коллективного страхования заемщиков, не предоставление сведений о величине процентов и сумм по кредитам и прочим услугам, списываются без согласия суммы со счетом заемщиков. Кроме того в договорах не указаны условия согласия или отказа от передачи персональных сведений третьим лицам.