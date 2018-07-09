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Более 200 саратовцев пожаловались на недобросовестные действия банков
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Более 200 саратовцев пожаловались на недобросовестные действия банков 

САРАТОВ24 5 часов назад
Фото: САРАТОВ24
По данным управления Роспотребнадзора, за полгода 201 жителей области обратились с претензиями по нарушениям прав потребителей со стороны банков при заключении кредитных договоров. Среди последних указываются «ВТБ», «Совкомбанк», «Ренессанс Кредит», «Сетелем Банк».
Среди основных нарушений — незаконное взимание с клиента платы по страхованию в рамках договора коллективного страхования заемщиков, не предоставление сведений о величине процентов и сумм по кредитам и прочим услугам, списываются без согласия суммы со счетом заемщиков. Кроме того в договорах не указаны условия согласия или отказа от передачи персональных сведений третьим лицам.
На сегодня исковые заявления Роспотребнадзора к «Ренессанс Кредит» и «ВТБ» удовлетворены в полном объеме. По иску к «Сетелем Банку» достигнуто мировое соглашение. Два требования к «Совкомбанку» находятся на рассмотрении в суде апелляционной инстанции, к «ВТБ» и «Совкомбанку» находятся на рассмотрении в суде общей юрисдикции.
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