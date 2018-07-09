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ФТС: Профицит торгового баланса РФ в январе-мае вырос на 42,6%
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ФТС: Профицит торгового баланса РФ в январе-мае вырос на 42,6% 

Прайм 3 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Положительное сальдо торгового баланса РФ в январе-мае 2018 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42,6%, или на 24,3 миллиарда долларов, и составило 81,4 миллиарда долларов, говорится в сообщении Федеральной таможенной службы (ФТС).
Экспорт России в январе-мае увеличился на 27,3% в годовом выражении и составил 177,2 миллиарда долларов. Импорт РФ за этот период вырос на 16,6% — до 95,8 миллиарда долларов. Таким образом, по данным таможенной статистики, в январе-мае внешнеторговый оборот России составил 273 миллиарда долларов, увеличившись на 23,3% год к году.
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