Погрузка экспортных грузов по сети РЖД в порты выросла с начала года на 5,4%

Погрузка на сети РЖД в адрес морских портов в январе-июне 2018 года составила 153,9 млн тонн, что на 5,4% выше аналогичного показателя 2017 года, сообщила компания РЖД.

Рост произошел за счет увеличения погрузки угля на 3,5%, черных металлов — на 9,7%, удобрений — на 10%, зерновых грузов — на 77,6%, бумаги — на 8,7%, лесных грузов — на 18%.

В структуре экспортного грузопотока 46,2% составляет уголь, 26,3% — нефть, 9% — черные металлы, 6,8% — удобрения, 4% — зерновые грузы.

Погрузка экспортных грузов в порты Северо-Запада по итогам января-июня составила около 65,5 млн тонн (+8,7% к уровню аналогичного периода 2017 года). В адрес портов Юга погружено порядка 38,2 млн тонн (-0,8%). Погрузка в адрес портов Дальнего Востока превысила 50,1 млн тонн (+6,2%).