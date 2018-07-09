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УБРиР снизил ставку по программе кредитования бизнеса
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УБРиР снизил ставку по программе кредитования бизнеса 

Банки.ру 3 часа назад
Уральский Банк Реконструкции и Развития снизил ставку по программе кредитования для бизнеса — «Рефинанс». Ставка снижена на 2,5 п.п., до 9,5% годовых.
Финансирование может быть предоставлено в сумме до 30 млн рублей сроком до пяти лет. Денежные средства зачисляются на расчетный счет, открытый в банке. Возможно рефинансировать несколько кредитов.
«Это предложение выглядит очень интересным для бизнеса, т.к. ставку 9,5% годовых и ниже по аналогичным кредитам предлагают всего несколько банков на рынке», — добавляет эксперт Банки.ру Ирина Сафронова.
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