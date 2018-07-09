Консорциум «Немецкая инициатива» сохраняет предложения по финансированию ВСМ Москва-Казань

"В принципе, старое предложение остается в силе, но сейчас затраты пошли немножко вверх, но мы все равно заинтересованы, работаем с РЖД над этим проектом", — сказал он. Помимо Siemens, в консорциум «Немецкая инициатива» входят Deutsche Bank , Deutsche Bahn и другие компании.

В мае первый заместитель генерального директора ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) Александр Мишарин в интервью ТАСС заявил, что стоимость высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань составляет 1,6 трлн рублей. В феврале 2018 года Мишарин говорил, что стоимость ВСМ Москва — Казань оценивается в 1 трлн 260 млрд рублей.

Ранее РЖД предложили консорциуму «Немецкая инициатива» снизить ставку и увеличить сроки кредита на строительство ВСМ Москва — Казань. Как говорил Мишарин, речь идет о ставке Libor плюс 1% и сроке 20 лет.

Участок Москва — Казань в будущем может стать частью высокоскоростной магистрали Москва — Пекин, стоимость строительства которой оценивается в 7 трлн рублей, и проекта «Шелковый путь», который свяжет Китай с рынками Европы и Ближнего Востока. Как сообщал ранее глава РЖД Олег Белозеров , она может быть запущена в эксплуатацию до 2022-2023 года.

Китай намерен предоставить 20-летний кредит на 400 млрд рублей на строительство ВСМ Москва — Казань, более 100 млрд рублей — в качестве взноса в уставный капитал специальной проектной компании.

Консорциум «Немецкая инициатива» предложил РЖД профинансировать строительство высокоскоростной магистрали Москва — Казань на €2,7 млрд и привлечь в проект до €800 млн Протяженность ВСМ Москва — Казань составит около 770 км, скорость движения поездов будет достигать 400 км/ч, на трассе будут организованы остановки через каждые 50-70 км. Время в пути от Москвы до Казани составит 3,5 часа против нынешних 14 часов.