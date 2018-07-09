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«Открытие» и Бинбанк объединили банкоматные сети
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«Открытие» и Бинбанк объединили банкоматные сети на снятие наличных 

Банки.ру 5 часов назад
Фото: ТАСС
Банк «Открытие» и Бинбанк объединили банкоматные сети на снятие наличных. Об этом сообщили, в частности, в «Открытии».
В финучреждении пояснили, что теперь его клиенты могут совершать операции снятия денежных средств в сети банкоматов Бинбанка без комиссии, а держатели карт Бинбанка могут без комиссии пользоваться сетью банкоматов «Открытия» по домашним тарифам.
Клиенты имеют возможность снимать средства в рамках лимитов, предусмотренных тарифами банка — эмитента карты дополнительных ограничений в банкоматах объединенной сети не предусмотрено.
В результате интеграции банкоматных сетей клиентам банка «Открытие» доступно 5,7 тыс. устройств на территории РФ, где можно «снимать наличные без комиссии в рамках лимитов, достаточных для повседневных трат», следует из релиза банка.
В распространенном чуть позже релизе Бинбанка уточняется, что его клиентам доступна сеть банкоматов и терминалов, насчитывающая свыше 19 тыс. устройств самообслуживания по всей России (с учетом банкоматов банков-партнеров).
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