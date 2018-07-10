В Минсельхозе РФ предложили, сколько пшеницы продать из госфонда

Минсельхоз РФ предлагает продать из государственного фонда интервенций в 2018-2019 годах до 1,5 миллиона тонн пшеницы. Поставки могут быть как на отечественный, так и на зарубежный рынок. Проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации , в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации» опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов. Это делается для минимизации расходов федерального бюджета на содержание. Ежегодные траты на содержание фонда Минсельхоз оценивал в 10 миллиардов рублей. Объем зерна интервенционного фонда 6 июля составлял 3,918 миллиона тонн. Его стоимость оценивалась в 36,188 миллиарда рублей.