Ещё
В Минсельхозе РФ предложили, сколько пшеницы продать из госфонда
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Минсельхозе РФ предложили, сколько пшеницы продать из госфонда 

Российская Газета 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Минсельхоз РФ предлагает продать из государственного фонда интервенций в 2018-2019 годах до 1,5 миллиона тонн пшеницы. Поставки могут быть как на отечественный, так и на зарубежный рынок.
Проект постановления правительства «О внесении изменений в Правила приобретения сельскохозяйственной продукции у сельскохозяйственных товаропроизводителей и (или) организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции, произведенной сельскохозяйственными товаропроизводителями на территории Российской Федерации, в процессе проведения государственных закупочных интервенций и ее реализации» опубликован для общественного обсуждения на портале проектов нормативных правовых актов.
Это делается для минимизации расходов федерального бюджета на содержание. Ежегодные траты на содержание фонда Минсельхоз оценивал в 10 миллиардов рублей.
Объем зерна интервенционного фонда 6 июля составлял 3,918 миллиона тонн. Его стоимость оценивалась в 36,188 миллиарда рублей.
Российская Газета: последние новости
В Ростуризме рассказали, что ждет клиентов туроператора "Аврора-БГ" Цукерберг обошел Баффета в рейтинге миллиардеров Bloomberg Удастся ли России повторить рекорд 2017 года по урожаю зерна
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина создает школу детей для «уничтожения» России83
Самолет с высокопоставленным чиновником упал под Кировом59
Индия испугалась российских истребителей43
Порошенко назвал «самый большой страх» России92
Отца Майкла Джексона обвинили в кастрации сына2
Видео
01:15
Украина хочет расторгнуть договор с РФ по Азовскому морю
В мире Украина
04:20
Украина создает школу детей для «уничтожения» России
Армия Украина
00:30
Россия установила космический рекорд
Наука и техника
00:29
Пока вы спали: Украинцы отомстили FIFA
Общество
00:59
Обойдемся штрафом: актер Иншаков об инциденте с оружием
Происшествия Статьи
00:21
«Морское чудище» выловили возле Чили
Общество Происшествия
06:25
Британия отменит свободу передвижения
В мире
03:11
СК опубликовал мультик о попадающих в тюрьму подростках
Общество
02:02
Багдасарян предложили лишить гражданства
Шоу-бизнес Автоспорт
00:52
Белорусы хотят запретить георгиевские ленточки
В мире Интернет
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение