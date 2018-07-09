В Минсельхозе рассказали об экспорте пшеницы из России

"По данным ФТС России в 2017-2018 сельскохозяйственном году экспортировано зерновых культур 52,422 миллиона тонн, что на 47% выше, чем за прошлый сезон (35,597 миллиона тонн). Объем экспорта пшеницы за сезон составил 40,449 миллиона тонн (в 1,5 раза выше уровня аналогичного периода сезона 2016-17)", — говорится в сообщении.

Поставки ячменя, согласно оперативным данным ФТС, в 2017-2018 сельхозгоду увеличились вдвое — до 5,822 миллиона тонн, кукурузы — на 11%, до 5,775 миллиона тонн.

Глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев в минувшую пятницу говорил, что экспорт зерна в прошедшем сезоне составил 52,4 миллиона тонн. Данные ФТС по экспорту пшеницы несколько выше оценки министерства: Минсельхоз в пятницу сообщал, что поставки этой культуры составили 40,202 миллиона тонн. Министерство ожидает, что экспорт зерна в наступившем 2018-2019 сельхозгоду составит 44-45 миллионов тонн.

Минсельхоз также отмечает положительную динамику оптовых цен на пшеничную муку в европейской части России. Средняя цена на пшеничную муку высшего сорта по состоянию на 2 июля составила 15,215 тысячи рублей за тонну, увеличившись за неделю на 0,2%.

Средние потребительские цены на хлеб из пшеничной муки, по данным Росстата, на 2 июля по сравнению с предыдущей неделей увеличились на 0,1% и составили 46,5 рубля за килограмм. Цены на ржано-пшеничный хлеб за этот период остались без изменений и составили 46,1 рубля за килограмм.