Эксперты оценили объективный уровень цен на бензин в Крыму

Объективные факторы делают нефтепродукты на АЗС Крыма как минимум на 2 руб. на литр дороже в сравнении с Краснодарским краем , говорится в исследовании агентства «Аналитика товарных рынков».

«Розничные цены нефтепродуктов в Крыму со стороны выглядят завышенными, и их принято сравнивать со стоимостью топлива в соседнем Краснодарском крае. Однако это сравнение является некорректным по ряду причин», — говорится в исследовании.

«Лукойл», «Газпром нефть» и Как поясняют эксперты, во-первых, рынок Краснодарского края — высококонкурентный. В качестве поставщиков крупнооптовых партий нефтепродуктов на рынке Краснодарского края присутствуют все крупнейшие вертикально-интегрированные нефтяные компании (ВИНК): «Роснефть» «Газпром» . Сбытовые предприятия этих же компаний присутствуют на мелкооптовом и розничном рынках края.

Также в Краснодарском крае действуют несколько НПЗ, включая малые и средние НПЗ, что позволяет обеспечивать регион не только привозным ресурсом, но и нефтепродуктами местного производства. Кроме того, Краснодарский край не имеет проблем с точки зрения логистики — при доставке нефтепродуктов в регион не требуется многоступенчатая логистика. Наконец, в регионе действует избыточная инфраструктура для хранения нефтепродуктов. Всего этого лишен рынок нефтепродуктов Крыма.

В Крыму не работают сбытовые подразделения российских ВИНК. Поставки нефтепродуктов в Крым осуществляют только независимые участники рынка. Крупнейшие производители нефтепродуктов — «Газпром нефть», «Лукойл», «Роснефть» и другие ВИНК — не осуществляют прямые поставки нефтепродуктов потребителям в Крыму и не заключают с крымскими компаниями внебиржевые договоры поставки нефтепродуктов. Единственным способом закупки железнодорожных партий нефтепродуктов для поставки в Крым являются биржевые торги. При этом из-за санкционных рисков ни «Газпром нефть», ни «Лукойл» не осуществляют отгрузки нефтепродуктов в адрес грузополучателей на территории Крыма даже в случае их закупки на биржевых торгах в анонимном режиме.

Крупнооптовые партии автобензина и дизельного топлива в Крым поставляют торговые и брокерские компании в основном на условиях товарного финансирования с НПЗ «Роснефти»: Самарской группы НПЗ, Уфимской группы НПЗ и Саратовского НПЗ . Также осуществляются поставки с Астраханского ГПЗ «Газпрома». В 2017 году доля бензина, произведенного «Роснефтью» и поставленного торговыми компаниями в Крым, составила 91%, а за первые пять месяцев 2018 года она выросла до 95%, отчасти из-за старта длительного ремонта на Астраханском ГПЗ весной 2018 года.

Из-за наличия на этом маршруте двух грузоперевозчиков ( РЖД и Крымские железные дороги) покупатель нефтепродуктов из Крыма лишается скидки на перевозку на дальнее расстояние, которая в этом случае могла бы составить примерно 1 тыс. руб. на тонну. Кроме того, покупатели нефтепродуктов из Крыма несут затраты на паромную переправу в размере 900 руб. за тонну. В результате транспортировка автомобильного бензина производства Уфимской группы НПЗ в Крым обходится примерно на 1,9 тыс. руб. на тонну (1,43 руб. на литр) дороже.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предлагает доставлять нефтепродукты в Крым танкерами, однако такие поставки экономически бессмысленны из-за высоких транспортных затрат и неприемлемой длины сделки, отмечают эксперты.

Трейдеры и брокеры также несут существенные дополнительные финансовые издержки, связанные со 100%-ым авансированием нефтепродуктов, приобретенных на биржевых торгах, стоимости транспортировки и последующего хранения товара.

За счет указанных факторов совокупные логистические и финансовые издержки при закупке нефтепродуктов потребителями из Крыма на 2,05–2,3 тыс. руб. на тонну выше, чем покупателями в соседнем Краснодарском крае.

«Объективные факторы делают нефтепродукты на АЗС Крыма как минимум на 2 руб. на литр дороже в сравнении с Краснодарским краем. В ближайшей перспективе не видно поводов для снижения «крымской надбавки». Характерные для этого рынка проблемы вряд ли решит даже ввод в эксплуатацию железнодорожного моста на полуостров», — заключают эксперты.