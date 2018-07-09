Расширение доступа банков к рублевым бюджетным остаткам: смягчение будет почти незаметным

Согласно заявлениям, сделанным на прошлой неделе представителем Федерального казначейства , с 16 июля планируется расширить круг банков, допущенных к привлечению временно свободных рублевых остатков федерального бюджета (по нашим оценкам, на 1 июня они составляли ~1 трлн руб., включая Резервный фонд Правительства за вычетом средств уже размещенных/инвестированных во что-либо).

Напомним, что в настоящий момент для участия в депозитных аукционах Казначейства банк должен иметь собственные средства в размере не менее 250 млрд руб. и кредитный рейтинг не ниже А+ от двух национальных рейтинговых агентств (АКРА и Эксперт РА), этим требованиям удовлетворяет всего 7 банков, но активное участие в аукционах принимает лишь 4 банка. По данным РСБУ на 1 мая 2018 г., основной долг перед Минфином (732 млрд руб. из 1,1 трлн руб.) приходится на ВТБ , а также на Сбербанк (110 млрд руб.), ГПБ (98 млрд руб.), РСХБ (104 млрд руб.), т.е. присутствует высокая концентрация распределения бюджетной ликвидности по банковской системе (основные госрасходы также приходят на счета госбанков).

Эти требования планируется ослабить (точнее говоря, Казначейство в своих требованиях не станет устанавливать повышенный размер капитала): для банков без госучастия капитал должен быть не ниже 25 млрд руб., а с госучастием — не ниже 100 млрд руб. Также планируется снизить минимальный кредитный рейтинг на 2 ступени до А— и привязать лимит размещаемых средств не только к размеру капитала, но и к уровню рейтинга.

По оценкам Казначейства, смягчение требований увеличит число банков с 7 до 200, что, по нашему мнению, будет способствовать более равномерному распределению средств по системе (до настоящего времени часто возникали ситуации, когда спрос на аукционах на средства Казначейства отсутствовал, что могло быть связано исключительно с особенностями в некоторых крупных банках, например, избыточным усреднением).

Расширение круга банков в результате ослабления требований Минфина транслируется в некоторое смягчение кредитных условий для банков, прежде всего, для тех, кто сейчас не может привлекать беззалоговые средства по ставке RUONIA (список Минфина будет существенно шире списка банков, по сделкам которых рассчитывается ставка RUONIA, и к которой привязана ставка по депозитам Казначейства), т.е. появятся банки, для которых депозиты Казначейства будут обходиться дешевле, чем ликвидность на межбанковском рынке.

Однако, по нашим оценкам (основанным на данных РСБУ), фактически число таких банков будет небольшим (а их доля в общих активах является низкой), поскольку именно малые и средние банки (в числе 200+) сейчас находятся в состоянии структурного профицита рублевой ликвидности (который они размещают на депозитах ЦБ и в КОБР). Как следствие, это ослабление требований не вызовет необходимость ужесточения монетарной политики. Более того, подобное ужесточение привело бы к увеличению процентного арбитража, который сейчас существует между ставкой привлечения средств от Минфина и ставкой размещения на депозиты в ЦБ (в среднем спред составляет 25-30 б.п.).

Гораздо более сильный смягчающий эффект (по нашему мнению, это обуславливает дисконт RUONIA к ключевой ставке) оказало размещение ЦБ РФ дешевой ликвидности в размере 2,6 трлн руб. на счета банков ФКБС, но и в этом случае регулятор не стал ужесточать монетарную политику (напомним, что по результатам последнего заседания ЦБ ужесточить риторику регулятора заставили лишь ожидаемый эффект от планируемого повышение НДС и внешние условия).