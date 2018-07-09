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Бюджетный позитив: доходы ЯНАО превысили запланированные показатели
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Бюджетный позитив: доходы ЯНАО превысили запланированные показатели 

Красный Север 4 часа назад
Фото: Красный Север
За шесть месяц 2018 года объем доходов в консолидированный бюджет ЯНАО составил 104,5 млрд рублей. Это 59,5 процентов годового плана. В прошлом году показатель был ниже на 4 процента. Об этом сообщает департамент финансов ЯНАО.
Уточняется, что 93,4 млрд рублей, то есть 60 процентов от годового плана, уже направлено в окружной бюджет. В сравнении с 2017 года его доходы выросли на 3,7 млрд рублей.
Основные источники финансов: налог на прибыль и имущество организаций — 34,5 млрд и 35,7 млрд соответственно, а также налог на доходы физических лиц –18,7 млрд рублей.
Расходы консолидированного бюджета составили 80,9 млрд рублей (45,3 процента годового плана). Этот же показатель у окружного бюджета — 70,7 млрд рублей (45,5 процентов плановых показателей на год).
Средства шли на поддержку производственных отраслей, проведение мероприятий муниципальных программ, а также на повышение зарплаты работников бюджетной согласно майским приказам президента.
Отмечается, что расходные обязательства выполнены в полном объеме. Просроченной кредиторской задолженности нет.
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