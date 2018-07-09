Рынок акций растет, ведомый «голубыми фишками»

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ. Российский рынок акций растет по основным индексам вслед за «голубыми фишками» и на фоне укрепления рубля.

Индекс Мосбиржи к 13.08 мск дорожал на 0,75%, до 2363,05 пункта, индекс РТС — на 1,08%, до 1186,15 пункта, следует из данных Московской биржи

Курс доллара расчетами «завтра» снижался при этом на 21 копейку, до 62,76 рубля, курс евро — на 14 копеек, до 73,86 рубля.

Сентябрьский фьючерс на нефть марки Brent поднимается на 0,87%, до 77,78 доллара за баррель.

"Благоприятный внешний фон сформировал условия для подъема российских фондовых индексов на старте новой торговой недели. Дополнительную поддержку отечественному рынку оказывает спрос на сырье. Нефть марки Brent возобновила рост и движется в сторону отметки 78 долларов", — отмечает аналитик ГК «ИнстаФорекс» Игорь Ковалев

КОРПОРАТИВНЫЕ ИСТОРИИ

Акции "Камаза" растут на 3,03% на фоне позитивных операционных данных.

Так, компания в июне увеличила производство на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 3,747 тысячи машкомплектов.

Акции "Соллерса" растут на 3,8%, продолжая отыгрывать пятничное сообщение Минпромторга РФ о том, что арабский Фонд обороны, безопасности и развития (DSDF) компании Tawazun ( ОАЭ ) войдет в совместное предприятие по производству и реализации автомобилей класса «люкс» Aurus в качестве партнера. Заявление последовало за подписанием соглашения о совместном предприятии между DSDF, ФГУП «НАМИ», выступающим в качестве инжинирингового партнера, и ПАО «Соллерс» в качестве производственного партнера.

ЛИДЕРЫ РОСТА И СНИЖЕНИЯ

Среди лидеров роста также — префы «Ростелекома» (3,1%), префы "Мечела" (2,14%), акции «Полюса» (1,98%), Московской биржи (1,91%), бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,6%, обыкновенные акции — на 1,35%).

Также среди лидеров роста на фоне удорожания нефти — бумаги нефтегазового сектора: акции "Газпрома" поднимаются на 0,96%, "Роснефти" — на 1,04%, префы "Транснефти" на 0,98%, обыкновенные акции "Башнефти" — 1,74%, бумаги "Сургутнефтегаза" (префы поднимаются на 1,74%, обыкновенные акции — на 1,93%).

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

"В краткосрочной перспективе у российских индексов есть все шансы продолжить укрепление. РТС направляется в сторону ключевой отметки 2000 пунктов. Для ее достижения потребуется более уверенное восстановление рубля, который пользуется спросом в условиях улучшения настроений на развивающихся рынках, а также выигрывает от повсеместной слабости доллара, который ускорил падение после слабых данных по зарплатам в США ", — комментирует Ковалев.