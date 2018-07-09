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Китайский гигант поможет cвердловской стали завоевать рынок
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Китайский гигант поможет cвердловской стали завоевать рынок 

Уралинформбюро 5 часов назад
Фото: Уралинформбюро
Металлургические предприятия Свердловской области — прежде всего производители сталепроката — решено поддержать юанем. Об этом стало известно 9 июля на международной выставке ИННОПРОМ-2018, где было подписано соглашение о сотрудничестве между Корпорацией развития Среднего Урала (КРСУ) и крупнейшим металлургическим холдингом Китая Ansteel, сообщает корреспондент "Уралинформбюро".
Соглашение подписали генеральный директор КРСУ Сергей Киселев и директор российского представительства Ansteel Group Russian Цзян Сихун. Как пояснил Сергей Киселев, речь идет о создании в регионе собственного производства Аньшаньской металлургической группы и привлечении китайских инвестиций в уральскую металлургию.
По мнению руководителя Корпорации развития Среднего Урала, соглашение не только привлечет в регион дополнительные инвестиции (с том числе со стороны крупнейших китайских банков), но и облегчит выход уральской стали на международные рынки.
Сотрудничество между Свердловской областью и Ansteel Group Russian стартовало в апреле 2018 года. Тогда была достигнута договоренность о совместной реализации 6 проектов в сфере металлургии, в том числе по производству алюминиевых труб, сварных труб и антикоррозийной изоляции.
Стоит заметить, что Ansteel входит в 500 крупнейших мировых транснациональных корпораций. По данным КРСУ, рыночная капитализация корпорации составляет 195 миллиардов юаней (0,9 миллиардов долларов), а годовая мощность предприятий холдинга превышает 30 миллионов тонн стали и проката.
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