В Саратовской области проживает свыше 14 тысяч людей-банкротов

По данным Национального бюро кредитных историй, с начала года по России численность потенциальных банкротов выросло на 4% и достигло почти одного миллиона человек. Под эту категорию относятся те, кто более 90 дней просрочил оплату от 500 тысяч рублей долгов по банковским кредитам и займам (ипотека, потребительские кредиты и т. д.). Наибольший прирост хронических должников наблюдался в 2017 году — на 22%. В Саратовской области официально проживает 14694 потенциальных банкрота. Их количество с начала года выросло на 2%.

Ранее сообщалось, что задолженность граждан России по банковским кредитам выросла с начала года на 26% и достигла астрономической суммы 13,4 триллиона рублей. Половину из займов люди вынуждены брать под залог недвижимости и иного имущества, ибо банки более жестко стали подходить к условиям выдачи денег. В Саратовской области жители в 2018 году набрали более 14 миллиардов рублей.