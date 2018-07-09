Международные финансовые институты вышли из капитала Транскапиталбанка

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ. Немецкая корпорация инвестиций и развития Deutsche Investitions— und Entwicklungsgesellschaft mbH (DEG) и входящая в структуру Всемирного банка International Finance Corporation (IFC) вышли из состава акционеров Транскапиталбанка , следует из сообщений кредитной организации.

Доля ЕБРР в Транскапиталбанке составляла 27,766%, DEG — 8,8756%, IFC — 7,5016%. Как писала газета «Коммерсант» со ссылкой на свои источники, покупателем всех трех этих пакетов должна была выступить как раз Орлова. Ее доля в банке по состоянию на 8 июня находилась на уровне 1,8626%.

Все сделки по выходу международных финансовых институтов, согласно материалам Транскапиталбанка, датированы 6 июля, равно как и сделки по увеличению долей трех прежних акционеров: ООО «Элькрип» — с 1,8066% до 9,30822% голосов, ООО «Централия» — с 1,1231% до 9,99868%, ООО «Тамлер» — с 1,8050% до 9,99868%. В материалах банка от 8 июня как единственные владельцы этих ООО были указаны соответственно Максим Соломко (гражданство РФ ), Шарафиддин Камаритдинов ( Узбекистан ), Далити Гианнула ( Кипр ).

Также 6 июля акционерами Транскапиталбанка стали ООО «Либерти 1» — с долей в 9,88880% голосов и ООО «ДАК» с долей 8,02620%. Об увеличении прямой или косвенной доли Орловой в результате этих сделок сам банк не сообщал, и его комментарием по поводу изменений в составе владельцев РИА Новости пока не располагает.

По данным БИР Аналитик, Транскапиталбанк занимал на 1 мая 47-е место в банковской системе РФ с активами в размере 181 млрд рублей.