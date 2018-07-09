Инфляционные ожидания россиян в июне резко выросли

Инфляционные ожидания населения на следующие 12 месяцев выросли в июне 2018 года до 9,8%.

Об этом говорится в результатах опроса ООО «инФОМ», проведенного по заказу Банка России и опубликованного регулятором.

Таким образом, инфляционные ожидания поднялись до уровня сентября-октября 2017 года. В мае показатель составлял 8,6%. «На рост инфляционных ожиданий в июне повлиял практически единственный фактор — динамика цен на бензин. Это следует из ответов респондентов на широкий круг вопросов о росте цен на товары и услуги», — отмечают в ЦБ.

При этом респонденты почти не заметили притока на рынки нового урожая в июне, способствовавшего снижению цен на некоторые виды плодоовощной продукции, подчеркивают в регуляторе. По мнению ЦБ, этот факт подтверждает высокую чувствительность инфляционных ожиданий к всплескам цен на отдельные товары.

В ЦБ рассчитывают, что нормализация ситуации на топливном рынке должна оказать стабилизирующее влияние на инфляционные ожидания. Однако снижение ожиданий может возобновиться с задержкой из-за налоговых мер, считают в Банке России.

Годовая инфляция в июне, по данным Росстата, составила 2,3%. Ранее ЦБ пересмотрел вверх прогноз по инфляции с учетом предлагаемого повышения налога на добавленную стоимость (НДС) в 2019 году. Регулятор прогнозирует годовую инфляцию 3,5-4% в конце 2018 года и ее краткосрочное повышение до 4-4,5% в 2019 году. К цели ЦБ в 4% темпы роста потребительских цен вернутся в начале 2020 года, рассчитывают в Банке России.

В мае средние розничные цены на бензин за короткое время выросли выше 40 рублей за литр. После этого правительство приняло решение снизить акцизы.