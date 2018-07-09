СМАРТС проиграл налоговикам суды на 1,2 млрд рублей

Напомним, налоговики пришли к выводу, что при продаже дочерних компаний СМАРТС пытался снизить налогооблагаемую базу, проводя сделки через кипрский офшор Bolaro Holdings.

Так в конце 2014 г. СМАРТС продал МТС три своих «дочки» — «Пенза-GSM», «СМАРТС-Иваново» и «СМАРТС-Уфа» — за 3,13 млрд рублей. Продавцом выступил принадлежащий СМАРТС кипрский офшор Bolaro Holdings, которому ранее сотовый оператор передал данные активы.

Часть из суммы приобретения — 800 млн руб. — МТС направило напрямую в Сбербанк на погашение задолженности СМАРТС. В день совершения сделки Bolaro Holding перевела СМАРТС 250 млн руб. в качестве «безвозмездной невозвратной финансовой помощи». Всего в 2014 г. СМАРТС получил от Bolaro Holding финансовую помощь на общую сумму 1,25 млрд рублей.

В ФНС посчитали, что СМАРТС использовал Bolaro Holding с целью получения недобросовестной налоговой выгоды.

По результатам проверки фискалы в декабре 2015 г. привлечении компанию к налоговой ответственности за умышленную неполную уплату налога на прибыль организаций в виде 128,6 млн руб. штрафа, взыскании 321,6 млн руб. недоимки по налогу (289,5 млн из них в региональный бюджет) и 21,1 млн руб. пени.

СМАРТС обжаловал действия налоговиков в Арбитражном суде Самарской области . В суде представители компании утверждали, что перевод активов в офшор был необходим для защиты от «рейдерской атаки», а МТС настаивала на том, что договор купли-продажи был заключен по английскому праву и участником сделки был бы иностранный эмитент.

Суд первой инстанции встал на сторону СМАРТС и признал незаконными требования налоговиков. Решение устояло в апелляции.

Однако налоговики обратились с кассационной жалобой в Арбитражный суд Поволжского округа. Представители ФНС указали, что перевод части активов СМАРТС в офшор не помог бы от рейдерской атаки, так как сама компания не меняла своей юрисдикции. Кроме того, в 2014 г. СМАРТС продал один из своих активов напрямую без участия офшора.

Арбитражный суд Поволжского округа решил отменить вердикты предыдущих инстанций и вернуть дело на новое рассмотрение, обязав суд первой инстанции дать оценку действиям СМАРТС на предмет получения необоснованной финансовой выгоды.

В итоге при новом рассмотрении суд признал обоснованными выводы ФНС, поскольку увеличение уставного капитала BOLARO HOLDING LIMITED было произведено не с намерением получения дивидендов от деятельности организации, а продажи акций дочерних организаций с целью ухода от налогообложения.

Оспаривая это решение, СМАРТС дошел до Верховного Суда. Однако в конце июня компании было отказано в передаче кассационной жалобы для рассмотрения Судебной коллегией по экономическим спорам.

В решении Верховного Суда указывается: суды установили, что кипрская компания была создана как искусственная организация, формально участвующая в сделках, в отсутствие штатного персонала, а все операции BOLARO HOLDING LIMITED, являются скрытыми сделками СМАРТС в целях ухода от налогообложения.

Также закончилось рассмотрение дела о доначислении налогов по продаже доли СМАРТСа в ЗАО «Волгоград — GSM» в 2011 г. через Bolaro Ростелекому . По результатам выездной проверки налоговики выявили неуплату налога на прибыль в сумме 306,4 млн рублей. СМАРТСу также были начислены пени на 118,7 млн руб. и штраф в 5,8 млн рублей.

Компания пыталась оспорить выводы фискалов в арбитраже, но безуспешно. В октябре прошлого года в Верховном Суде ей было отказано в рассмотрении кассационной жалобы.

"Совокупность установленных по делу обстоятельств дает основания полагать, что действия общества фактически привели к сокрытию налоговой базы налогоплательщика при реализации ценных бумаг и выводу прибыли в офшорную зону", — указывается в этом решении.

В марте этого года в кассации Арбитражного суда Поволжского округа СМАРТСу отказали в пересмотре решений судов о доначислении налогов (221,8 млн руб.), штрафа (85,8 млн руб.) и пени (7,2 млн руб.) за 2015 год. Тогда "МегаФону" через Bolaro были проданы акции ЗАО «СМАРТС — Чебоксары», ЗАО «Астрахань GSM» и ЗАО «Ярославль GSM». В картотеке арбитражных дел нет данных о том, что это решение было оспорено.

Узнать, что намерены дальше предпринять в СМАРТСе в этой ситуации выяснить не получилось. Председатель совета директоров АО Геннадий Кирюшин заявил, что не владеет деталями судебных разбирательств и посоветовал обратиться к юристам компании, до которых дозвониться на момент публикации не удалось.

АО «СМАРТС» — первый межрегиональный оператор сотовой связи. После распродажи активов бенефициар компании Геннадий Кирюшин включился в реализацию другого масштабного проекта — прокладку оптоволокна в теле автодорог. В 2016 г. бизнесмену удалось построить пилотную зону в Самарской области, проложив 180 км кабеля.