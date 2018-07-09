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Eni открыла второе месторождение в бассейне Faghur в Египте
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Eni открыла второе месторождение в бассейне Faghur в Египте 

Прайм 4 часа назад
МОСКВА, 9 июл — ПРАЙМ. Итальянская Eni открыла второе месторождение в бассейне Faghur в Западной пустыне Египта в рамках проекта South West Meleiha, говорится в сообщении компании.
Скважина B1-X глубиной 4,523 тысячи метров была пробурена в семи километрах от первой — A2-X. Дебит скважины составляет 5,13 тысячи баррелей нефти в день.
"Открытие на B-1X подтверждает высокий потенциал разведки и добычи на месторождениях бассейна Faghur. Eni планирует в ближайшем будущем провести разведку на других участках, расположенных рядом с уже открытыми месторождениями A2-X и B-1X, чтобы продолжить формирование нового района активной деятельности Eni в Египте", — говорится в релизе.
Ожидается, что добытая нефть будет поступать на терминал Эль-Хамры через существующие трубопроводы после утверждения плана разработки месторождения министерством нефти и минеральных ресурсов Египта.
Итальянская Eni была образована в 1953 году, работает в 73 странах. Штаб-квартира компании располагается в Риме. Eni работает в Египте с 1954 года, на сегодняшний день добывает в стране примерно 300 тысяч баррелей нефти в день. Через свою «дочку» International Egyptian Oil Company (IEOC) владеет 100%-ной долей в проекте South West Meleiha. На сегодняшний день на участке добывается 55 тысяч баррелей нефти в сутки.
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