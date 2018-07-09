Eni открыла второе месторождение в бассейне Faghur в Египте

МОСКВА , 9 июл — ПРАЙМ. Итальянская Eni открыла второе месторождение в бассейне Faghur в Западной пустыне Египта в рамках проекта South West Meleiha, говорится в сообщении компании.

Скважина B1-X глубиной 4,523 тысячи метров была пробурена в семи километрах от первой — A2-X. Дебит скважины составляет 5,13 тысячи баррелей нефти в день.

"Открытие на B-1X подтверждает высокий потенциал разведки и добычи на месторождениях бассейна Faghur. Eni планирует в ближайшем будущем провести разведку на других участках, расположенных рядом с уже открытыми месторождениями A2-X и B-1X, чтобы продолжить формирование нового района активной деятельности Eni в Египте", — говорится в релизе.

Ожидается, что добытая нефть будет поступать на терминал Эль-Хамры через существующие трубопроводы после утверждения плана разработки месторождения министерством нефти и минеральных ресурсов Египта.