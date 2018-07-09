БКС Банк снизил ставку по кредитной карте 

БКС Банк с 1 июля 2018 года снизил ставку по «платиновой» карте «Кредитная» на 1 процентный пункт, до 24,5% годовых. Предусмотрен льготный период 55 дней на операции по оплате товаров и услуг. Кредитный лимит — от 55 тыс. до 1 млн рублей.
Стоимость обслуживания составляет 1 790 рублей в год. Комиссия за снятие наличных в любых устройствах — 4,9%, минимум 500 рублей.
За покупки начисляются бонусные баллы в размере от 2% до 6% от суммы операции в зависимости от характера трат.
Продуктовый виджет
Использовать накопленные бонусы можно для компенсации полной стоимости любой покупки, которая была совершена ранее, по курсу 1 бонус = 1 рубль, в месяц возможно начисление до 5 000 бонусов.
«Эта карта может быть интересна тем, кто совершает безналичные покупки, т. к. на эти операции распространяется льготный период, а так же начисляются бонусные баллы. Бесплатное СМС-информирование и накопленные бонусы могут компенсировать расходы по оплате обслуживания», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Ирина Сафронова.