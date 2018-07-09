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Siemens рассчитывает подписать контракт с РЖД на поставку 11 сапсанов в этом году
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В центре Москвы мужчину убили ударом ноги

Siemens рассчитывает подписать контракт с РЖД на поставку 11 сапсанов в этом году 

ТАСС 6 часов назад
ТАСС, 9 июня. Siemens рассчитывает подписать контракт с РЖД на поставку 11 сапсанов в этом году — глава Siemens в России.
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