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RAEX подтвердило рейтинг Бэнк оф Чайна на уровне «ruAA»
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RAEX подтвердило рейтинг Бэнк оф Чайна на уровне «ruAA» 

Банки.ру 1 час назад
Фото: Реальное время
Рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») подтвердило рейтинг Бэнк оф Чайна на уровне «ruAA», следует из релиза RAEX.
«Рейтинг обусловлен сильной капитализацией и ликвидной позицией, высокой рентабельностью, удовлетворительной оценкой рыночных позиций и адекватным качеством корпоративного управления. Агентство приняло во внимание высокую вероятность оказания финансовой поддержки в случае необходимости со стороны материнской структуры — третьего по капиталу и четвертого по величине активов в мире системно значимого банка по классификации БКБН по состоянию на 1 января 2018 года. В 2015 году в целях повышения устойчивости капитала к обесценению активов капитал российского банка увеличен на 40 миллионов долларов. С апреля 2017 года по настоящий момент банк демонстрирует значимый прирост объема корпоративного кредитного портфеля, и для продолжения сбалансированного роста запланирована докапитализация на 30—50 миллионов долларов в 2018—2019 годах», — отмечается в релизе.
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